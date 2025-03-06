Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Mart ayının "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" olması dolayısıyla bir açıklama yaparak, erken teşhisin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Dr. İnan, kolorektal kanserin dünya genelinde ve Türkiye’de en yaygın görülen kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanser, özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Kanserin erken evrede belirti göstermemesi nedeniyle tarama programlarına katılım büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kolorektal kanserden korunmada erken teşhisin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da büyük rol oynadığını belirten Dr. İnan, "Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ulusal tarama programı kapsamında, 50-70 yaş arası bireyler için iki yılda bir gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapılmakta, ayrıca 10 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Bu testler, toplum sağlığı merkezleri (TSM), kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM), sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Sağlıklı kiloda kalmak, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlandırmak, sebze, meyve ve tam tahıllı besinleri artırmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak kansere yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kolorektal kanserin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. İnan, vatandaşları düzenli tarama testlerini yaptırmaya davet ederek, "Kolorektal kanserlerden korunmak sizin elinizde; sağlıklı beslenin, egzersiz yapın ve tarama testlerinizi ihmal etmeyin" çağrısında bulundu.