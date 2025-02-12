DÜZCE(İHA) – Dr. Hasan Göze, kan bağışının sürekli olması gerektiğini belirterek "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" diyerek kan bağışının her zaman yapılması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Hasan Göze, kış aylarında düşen kan bağışına dikkat çekerek, kan bağışının sürekliliği hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Kan bağışının, insan yaşamını doğrudan etkileyen ve toplumsal dayanışmanın en somut göstergelerinden birisi olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Dr. Hasan Göze, "Özellikle kış aylarında kan bağışı oranlarının ciddi ölçüde düştüğünü gözlemlemekteyiz. Bu durum, kış mevsiminin getirdiği hava şartları nedeniyle ulaşım zorluğu, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi nedenler kan bağışlarını azaltmakta ve halk sağlığını tehdit eden bir probleme dönüşebilmektedir" diyerek hayati önem taşıyan kan bağışlarının sürekli olması gerektiğinin altını çizdi.

"Hayati riskler oluşturabilir"

Hastanelerde duyulan kan ihtiyaçlarına vurgu yapan Dr. Göze, "Kan ve kan ürünleri; hematolojik hastalıklar, onkolojik tedaviler, cerrahi operasyonlar ve travma gibi birçok durumda hayati önem taşır. Örneğin, lösemi ve lenfoma gibi hastalıklarda uygulanan kemoterapi sonrası düzenli kan transfüzyonlarına ihtiyaç duyulur. Talasemi veya orak hücreli anemi gibi genetik hastalıklar sürekli kan transfüzyonlarını zorunlu kılar. Bu nedenle, kış aylarında bağışın azalması bu hastaların tedavi süreçlerini aksatabilir ve hayati riskler oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Düzenli kan bağışının faydaları

Kanın tek kaynağının insan olduğunu hatırlatan Dr. Hasan Göze, "Kan ve kan ürünleri, laboratuvarda üretilemediğinden bağışlardaki bu düşüşler kritik stok seviyelerini tehlikeye atmaktadır. Bağışlanan tüm kanlar işlemlerden geçirilerek eritrosit, trombosit ve plazma olarak üç ürün haline getirilir. Yani, bir ünite kan ile üç kişinin hayatı kurtarılabilir. Kan bağışı ile birkaç hastaya yardım etme düşüncesi insanı mutlu eder ve psikolojik olarak rahatlatır. Düzenli kan bağışı, bağışçıların vücut demir depolarının düzenlenmesine katkı sağlayarak demir birikimi kaynaklı komplikasyon riskini azaltır. Ayrıca, bağış sürecinde yapılan sağlık taramaları ile sistemik enfeksiyonlar ve hematolojik anomaliler erken dönemde tespit edilir" dedi.

"Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır"

Kan bağışının sürekli olması gerektiğini hatırlatarak sözlerine devam eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Göze, "Kan bağışı yalnızca ihtiyacı olan birine yardım etmenin ötesinde toplumsal dayanışmanın da bir göstergesidir. Özellikle kış aylarında bir saatlik zaman ayırarak yapacağınız kan bağışıyla birden fazla kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Bu nedenle toplumun her kesimini kan bağışı yapmaya davet ediyorum.

Unutmayalım ki kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılayarak birçok hayata dokunabilir, kış aylarında sıcak bir umut ışığı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.