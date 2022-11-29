Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, öksürüğün çocuk polikliniğine başvurma nedenlerinin en başında geldiğine dikkat çekerek, gece uyku kalitesini bozan öksürük varsa doktora başvurulabileceğini söyledi. Dr. Erkman öksürüğe karşı bol sıvı içilmesini, özellikle yatmadan önce burnun serum fizyolojik ile temizlenmesini tavsiye etti.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, öksürüğün çocuk polikliniğine başvurma nedenlerinin en başında geldiğine dikkat çekerek, gece uyku kalitesini bozan öksürük varsa doktora başvurulabileceğini söyledi. Dr. Erkman öksürüğe karşı bol sıvı içilmesini, özellikle yatmadan önce burnun serum fizyolojik ile temizlenmesini tavsiye etti.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, çocuklarda öksürüğün hastalık değil, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olduğuna değinerek, “Öksürük önemli bir refleks ve savunma mekanizmasıdır. Havayollarının toz, mikrop, gıda ve oyuncak parçası gibi cisimlerden temizlenmesini sağlar” dedi. Çoğu çocukta öksürüğün normal olmakla beraber çeşitli beraber çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini ifade eden Dr. Erkman, “Çocuklarda öksürük en sık üst ve alt solunum yollarına bağlı olarak görülür. Bununla beraber; astım, alerji, alerjik bronşitler, yabancı cisim aspirasyonları, reflü ve kistik fibrozis gibi daha uzun süreli hastalıklar da öksürük nedenleri arasında sayılır” diye konuştu.

“3 aydan küçük bebek öksürürse hemen doktora gidilmeli”

Bebeklerde öksürük sorununun 6 aydan daha küçük olduğu durumlarda dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Dr. Erkman, “Öksürük basit gibi görünebilir ihmal edilirse altından bronşit veya zatürre çıkabilir. Bu nedenle bebekleri 3 aydan küçük olan aileler, bebeklerinin öksürmeleri halinde çocuk doktoruna başvurmalıdır. Bu arada öksürüğün çocuk polikliniğine başvurulan en sık şikayet olduğu gözlemlenmektedir” dedi.

“Uyku kalitesini bozan öksürük önemli”

Özellikle uyku kalitesini bozan, gece çocuğu uykusundan uyandıran bir öksürüğün; reaktif havayolu hastalıkları, astım gibi sorunlar açısından önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çeken Dr. Erkman, özellikle ateşle birlikte seyreden öksürüklerde bir an önce bir çocuk hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Dr. Erkman, öksürük şikayetiyle ilgili çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

“Bol sıvı alınması ve yudumlanarak içilmesi öksürüğü azaltır.

Boğaz pastili ve bitki çayları boğazda kuruluk, gıcık ve öksürüğü önler.

Öksürüğü yumuşatmak için ılık sütün içerisine bal karıştırmak faydalı olur.

Duş alınması veya odadaki havanın nemlendirilmesi mukus salgısını yumuşatır.

Öksürük alerjik rinitin en çok görülen belirtisidir. Bunun araştırılarak nedenlerinin tespit edilmesi önemlidir.

Okula başlayan çocukların öksürükleri artar. Bunun en büyük nedeni sonbahar ve yaklaşan kış ayları nedeniyle toplu yaşanan yerlerde damlacık yolu ile yayılan ve solunum yollarına yerleşen virüslerdir.

Hepimizin bildiği bir durum da; geceleri öksürüğün artmasıdır. Bunun en büyük nedeni de geniz akıntısıdır. Bunun için de öksüren çocuğu mümkün olduğunca dik yatırmalı, burnunu serum fizyolojikle temizlemelidir.”

Geçmeyen öksürüklerin astımın habercisi olabileceğini vurgulayan Dr. Erkman, böyle bir durumda hırıltı ve nefes darlığı gibi durumlara dikkat edilmesi gerektiğini, gerekirse de çocuk alerji uzmanına başvurulmasını tavsiye etti.