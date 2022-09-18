Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) Dr. Ender Saraç, gazi şehrin hastalıklara karşı koruyucu ve şifa veren Antep fıstığı, zahter, menengiç gibi yöreye has ürünlerinin sırrını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) Dr. Ender Saraç, gazi şehrin hastalıklara karşı koruyucu ve şifa veren Antep fıstığı, zahter, menengiç gibi yöreye has ürünlerinin sırrını açıkladı.

Festival Park’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği GastroAntep’in son gününde Dr. Ender Saraç, “Gaziantep’in Bilinmeyen İlaç Gibi Yemekleri” söyleşi düzenledi. Söyleşide Dr. Saraç, Gaziantep’te yetişen menengiç, zahter, dut, sumak ve asma yaprağının vücuttaki yararlarından bahsetti. Yemek alışkanlıkları üzerine tavsiyeler veren Dr. Saraç, Gaziantep’in baklava, kebap gibi ünlü lezzetlerinin nasıl ve hangi ölçüde yenilmesi gerektiğini, yemek öncesi ve sonrası neler yapılacağını izleyicilere anlattı. Söyleşi sırasında Dr. Saraç, bir şefi sahneye çağırarak

asma yaprağından cacık yapımını gösterdi. Söyleşisinin devamında Gaziantep’in gıda ürünlerinin bilinmeyen özelliklerinden bahseden Dr. Ender Saraç, hastalıklarda dengeleyici ürünler, sağlıklı kilo kontrolü için yapılması gerekenleri aktararak, günümüz yaşamında insan vücuduna zararlı alışkanlıklar ve davranışlardan bahsetti. Söyleşinin son bölümünde Ender Saraç izleyicilerin sorduğu soruları yanıtladı.

’’Gaziantep çok enteresan bir floraya ve gıda çeşitliliğine sahip’’

Söyleşi sonrası festival hakkında açıklamada bulunan Ender Saraç, her sene daha fazla gelişerek, uluslararası alanda daha fazla güç topladığını belirterek şunları söyledi:

“Antep’e çeşitli zamanlarda gelmekteyim. Birçok yerde gastronomi fuarlarına, festivallerine katılıyorum fakat Antep’teki güç ve kalabalık çok fazla. Uluslararası bir ayağı da var. Bundan dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Gaziantep çok enteresan bir floraya ve gıda çeşitliliğine sahip. Bana göre artık yapılan bilinen tanınırlığı kırmak gerekiyor. Gaziantep baklava, kebap, lahmacun demek değil. Gaziantep’te zahter, menengiç, urmu dut şurubu, sumak ekşisi gibi farklı şifalı maddeler ve her şeyden öncesi Antep fıstığı var. Ben Gaziantep’in sadece baklava ve kebaptan ibaret olmadığı, kolesterol düşüren, şekeri dengeleyen gıdaların varlığından bahsediyorum. Bu lezzetli yemekleri yerken kolesterol, şeker gibi hastalıkların olmaması için üzerinde çalışıyorum.”

’’Gaziantep artık kendi kabuğunu iyice kırıyor’’

Saraç, festivale ilginin çok fazla olduğunu aktararak, “Menengiç frappe benim formülümdür. Ünü Gaziantep’i aşmaya başladı. Asma yapraklı cacık, zahteri buzlu çay gibi inanılmaz güzel formüllerimle beğeniye sundum ve tuttu. Kebabı, baklavayı yiyoruz ama yanında asitli şeyler içmemeli. Hem serinletici hem de sağlıklı formüller verdim. Antep fıstığını farklı kullanma yollarını da verdim. Gaziantep artık kendi kabuğunu iyice kırıyor. Uluslararası alanda artık Gaziantep imzalı ve dokulu birçok formül çıkacak. Bu konuda dışardan bir uzman doktor görüşüyle Gaziantep’e her geldiğimde daha ileriye gitmesi için uğraşıyorum” diye konuştu.

"Şifalı formülleri bütün dünyaya duyuracağız’’

Gaziantep hakkında yorumlarda bulunan Ender Saraç sözlerini şöyle tamamladı:

“Hala Antep’i bilmeyen arkadaşlarım var. Bodrum’dan, İstanbul’dan arkadaşlarımı getirdim buraya şok geçirdiler. İstanbul, Ankara’dan güvenli olduğuna ve insanların canayakınlığına şaşırdılar. Zeugma Antik Kenti ve Müzesi, beni çok etkileyen Panorama Müzesi, Rumkale Cam Teras gibi örnekler var. Rumkale’de gelecek ay muazzam bir şov yapacağım. Gaziantep’in şifalı formüllerini bütün dünyaya duyuracağız. İnsanlar artık Gaziantep’i duymaya başladı. Gıda konusunda ciddi ihracatlar başladı.”