Medicana Bursa Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı sebebiyle "Korkmuyorum, Farkındayım" konusuyla özel bir konferans düzenlendi. Programa, ekranların sevilen ismi Dr. Ender Saraç, Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, Genel cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım, ve Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş katıldı. Kanseri tanımak, doğru tedavinin ve erken tanının önemi gibi konuların gündeme alındığı programda Dr. Ender Saraç, sağlıklı beslenme ve kanserde beslenme konusunda bilgilerini paylaştı.

Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı,"1-31 Ekim Meme Kanseri ayında ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta farkındalık oluşturmak, taramalara katılımı artırmak, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekmek için bir çok etkinlik düzenlenmektedir. Medicana Sağlık Grubu olarak, biz de sadece 1-31 Ekim ayında değil yılın her günü “Kanserin Ne Demek Olduğunu Biliriz” diyerek yılın 365 günü konunun ehemmiyetine dikkat çekiyoruz. Ne yazık ki, her yıl çok sayıda kadın meme kanserine yakalanıyor. Her kadının belli aralıklarla meme kontrolü yapmaları tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Her yıl mamografi çektirmek de meme kanserinin erken teşhisi açısından çok önem taşıyor. Bu sebeple kontrolün her zaman kadınların elinde olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar,"Meme Taramasının meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 25-30 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Ölüm oranının azalmasında bu kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken tanı ile erken evrede teşhis konması etkili olmaktadır. Erken tanıda amaç, toplumda sık görülen ve erken tanındığı zaman yapılacak tedavi ile hastalığın tamamen yok edilme şansı yüksek olan kanser türleri üzerine yoğunlaşmaktır. Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor. Erkeklerde ise prostat kanseri ve hem erkek hem kadınlarda ise kalın barsak kanseri ve deri kanserleri bu gruba giren kanser türleridir. Erken tanı önemlidir’’ dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. İbrahim Yıldırım,"Erken teşhis hastalığın tedavisinde başarıyı arttıran en önemli etken olduğuna dikkat çekti." Yıldırım, “Bunun için kadınların meme dokusu en yumuşak olduğu adet bitiminde, kendilerini muayene etmeleri çok önemlidir. Dünya sağlık örgütü, 40 yaşından sonra ultrason ve mammografi ile takip edilmesini önermektedir. Kadınların en çok korktuğu ise uzuv kaybı erken teşhisle ortadan kalkmaktadır. Erken teşhis ile ortaya çıkan kitleden hiçbir kadın korkmamalıdır. Biran önce hekime başvurmalıdır” dedi.

Dr. Ender Saraç, kanserin tam ne olduğu ve nasıl oluştuğunun henüz bilinmediğini ifade etti ve kanser için risk faktörlerinden bahsetti. Obezitenin kanser riskini yüzde 25 ile 300 arasında arttırdığını söyleyen Saraç,"bel civarı erkekte 94, kadında 88 santimetrenin üzerindeyse kanserin vücuda davet edildiğini dile getirdi. GDO’lu gıdalar da kanser riskini artırıyor. Hergün GDO soya ve mısır şurubu ile bol bol alınıyor. Gofretler, kekler, hazır ürünler, asitli meşrubatlar yani neredeyse her üründe bulunuyorlar. Öte yandan elektromanyetik kirlilikte kanser riskini artırıyor. Cep telefonlarına karşı değilim ve aktif kullanıyorum ama kablolu kulaklıklarla açıp konuşuyorum. 2G’den 3G’ye geçince 9 misli radyasyon arttı. Şimdi 4.5G’ye geçtik. Artık wifi alanında yaşıyoruz. Tüm faktörler üst üste gelince vücut ne kadar dayanacak?” dedi.

Stresle başa çıkmanın da kanserle mücadele de önemli olduğunu vurgulayan Saraç,"sağlıklı beslenmeye ve yaşamaya rağmen mutsuzluğun ve stresle başa çıkamamanın iyi hücre üretilmesine engel olduğunu anlattı. Mutlu olarak ve pozitif enerjiyle iyi hücrelerin üretilebildiğini söyleyen Saraç, beden ile ruhun uyumlu olması, ikisine de iyi bakılmalı." dedi.

Bursa Kanserler Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş,"Gönüllülük esasına dayalı çalışan bir kuruluşuz. Kanserdeki erken tanı ve gönüllü olmak çok büyük önem taşıyor. Biz bu ay içerisinde gönüllere dokunabilmek adına farklı etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Tabii ki asıl amacımız erken tanı ve teşhis dönemini vurgulamak. Erken teşhisle birlikte birçok cana birçok gönüle dokunulabileceğini anlatabilmek için çalışmaktayız" dedi.