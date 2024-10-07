14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan yazar ve Dr. Ayşegül Çoruhlu, bilimsel yöntemler ışığında yaşlanmaya son verecek bilgilerin yer aldığı “Longevity Planı” adlı kitabından bahsettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bu yıl 14’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği fuar, birbirinden önemli konu ve konuklarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Akçakoca Konferans Salonu’nda düzenlenen oturumda yazar ve Dr. Ayşegül Çoruhlu, uzun ve sağlıklı yaşamanın mümkün olduğunu söyledi.

“YAŞLANMA BİR HASTALIKTIR”

“Longevity Planı” adlı kitabının içeriğinde yer alan uzun ve sağlıklı yaşam formüllerini kendisini dinlemeye gelenlere anlatan yazar ve Dr. Ayşegül Çoruhlu, Longevity adı verilen bu yeni tıbbın hedefi, sizi hastalıklarınızın henüz başlamadığı gençlikteki sağlığınıza döndürmektir. Unutmayın, yaşlanma bir hastalıktır. Tedavi edilebilir, durdurulabilir. Bu kitapta öğreneceğiniz yöntemler sayesinde zamana karşı bir savaşla yaşlanmak yerine gençleşebileceğinizi göreceksiniz” dedi.

DEDELİK-NİNELİĞİN MODASI GEÇTİ

Sağlıklı yaş almanın elimizde olduğuna dikkat çeken Dr. Çoruhlu, “Elbette kimse 100 yaşına kadar yaşayıp da son 20 yılını ağrılar ve sancılarla geçirmek istemez. Size bir haberim var. Şu andan itibaren dedelik-nineliğin modası geçti. Bizler öyle yaşlanmayacağız. Bilim insanları geriye doğru yaşlanmanın mümkün olacağını söylüyor. İşte Longevity Planı, o zamana en az zararla, en sağlıklı halinizle ulaşmak, o güne olabilen en geç hücrelerle varabilmek için rehberiniz olacak. Biyolojik olarak yerinizde saymaya başladığınızda şu anki durumunuzdan daha iyi bir halde olmanın yollarını fark edeceksiniz” ifadelerini kullandı. Dr. Çoruhlu’ya konuşmasının sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin tanıtımı için hazırlamış olduğu Havadan Fotoğraflarla Kocaeli adlı kitap hediye edildi.