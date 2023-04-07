Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elamanlarından Öğretim Görevlisi Dr. Remzi Çetin ‘İsrail Siyaseti ve Yahudi Solu’ adlı kitabının 2. baskısını Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e takdim etti.

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Öğr. Gör. Dr. Remzi Çetin, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret ederek ‘İsrail Siyaseti ve Yahudi Solu’ adlı kitabının 2. baskısını takdim etti.

İsrail ve Yahudi tarihine ilişkin kapsamlı bilgiler sunan eser, dört bölümden oluşuyor. Eserin ilk bölümünde, İsrail solunun tarihi kökenleri ve İsrail sol siyasetine etki eden temel bileşenler, ikinci bölümde, İsrail devletinin kurumsal yapısı ve sol siyasi partiler, üçüncü bölümde, İsrail kurucu Sol Parti iktidarları ve Oslo barışı öncesi sol iktidarlar dönemi, son bölümde ise Oslo Barış Süreci ve sonrasında İsrail sol iktidarları konuları, Türkçe, İngilizce ve İbranice kaynaklar ışığında detaylı bir şekilde irdeleniyor. Uluslararası yayınevinden ikinci baskısı Aralık 2022’ de çıkan kitap her türlü okuyucuya hitap ediyor.