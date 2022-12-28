İskenderun Gelişim Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ali Çebişli, sahte içkilerin ölümle sonuçlanabilen ciddi etkilere yol açabileceğini ifade etti.

İskenderun Gelişim Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ali Çebişli, sahte içkilerin ölümle sonuçlanabilen ciddi etkilere yol açabileceğini ifade etti.

Dr. Ali Çebişli, yılbaşı öncesi sahte içki konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Sahte içki tüketenlerin sıklıkla; bulantı, kusma, genel sarhoşluk hali gibi normal alkol (etil alkol) alımında da görülebilen şikayetlerle acil servislere başvurduğunu belirten Acil Tıp Uzmanı Dr. Ali Çebişli, metil alkole bağlı; görme bozukluğu, sinir sistemi hasarı, nöbet, koma hali gibi ciddi zehirlenme bulgularının en erken 6-12 saat sonra ortaya çıktığını, bu sürenin 24 saate kadar uzayabildiğini belirtti. Dr. Çebişli, “Sahte içki zehirlenmelerinde özellikle bölgemizde ve çevre illerde (Adana, Mersin, Gaziantep) son yıllarda belli dönemlerde artış görülüyor. Yılbaşı gibi alkol tüketiminin arttığı zamanlarda da vaka sayılarında artışlar görmekteyiz. Özellikle sahte alkol tüketiminden sonra görme kayıpları kalıcı oluyor ve hastalar hayatının geri kalan döneminde görme yetilerini kaybetmiş olarak idame ettirmek zorunda kalıyorlar. Birçok maddenin yapımında kullanılan metil alkol, aynı zamanda içki yapımında da kullanılmaktadır. Vücutta formalhedit ve formik aside dönüşen metil alkol, ph değerinin asit hale gelmesiyle zehirlenmelere yol açmaktadır. Günümüzde metil alkole bağlı zehirlenmeler, ciddi görme kayıpları, bitkisel hayat ve ölüm vakaları bilinmektedir. Bu nedenle tüketicilerin, bu konuda daha dikkatli olmaları gerekmekte ve bandrolü olmayan içecekleri almamaları, aldıkları yerlere dikkat etmeleri gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Sahte içkinin insan vücuduna olan etkilerinden söz eden Uzm. Dr. Çebişli, “Sahte içki tüketildikten sonraki ilk altı saatte sarhoşluk, bulantı, kusma gibi belirtiler görülmektedir. Zehirlenmenin ilk ciddi belirtileri genellikle metil alkol alımından ortalama 12-24 saat sonra görülmeye başlar. Metil alkolün vücutta yıkımı sonrası ortaya çıkan formik asit gibi toksik maddelerin birikimine bağlı olarak 30 saatten sonra ise ciddi metabolik asidoz ve buna bağlı beyin hasarı, görme kaybı, koma ve ölüm gelişmektedir. Sahte içki tüketilmesiyle oluşan zehirlenme metil alkol miktarına bağlı olarak gelişen asidozun derecesine bağlıdır ve asidozun gelişmesiyle birlikte; bulantı, kusma, sırt ve bacaklarda ağrı, karın ağrısı gibi hafif seyirli bulguların yanında kalıcı körlük, bilinç kaybı, denge bozukluğu, görülebilmekte, hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Vatandaşlarımızın olumsuz durumları yaşadığında acil servise başvurmaları önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” dedi.