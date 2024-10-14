14-20 Ekim “Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” farkındalık haftası münasebetiyle uyarılarda bulunan Özel İmperial Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Canan İnce Börekci, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erken yaşlarda görülmeye başlandığına dikkat çekti.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında bilinmesi gerekenleri sıralayan Börekçi, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur. Yani beyin gelişiminin erken dönemlerindeki farklılaşmalar bozukluğun nedenidir.Belirtiler erken yaşlarda görülmeye başlar. Bulgular dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliğin baskınlığına göre çocuklar arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Dikkat eksikliği kişilerin okul, iş ve günlük hayat işlevlerinde dikkat, yönelme, öğrenme ve bellek becerilerini etkilerken, hiperaktivite ve dürtüsellik kişilerin kendini frenleme, tehlikeyi, riski öngörebilme, düşünerek karar verebilme, duygularını, davranışlarını kontrol edebilme becerilerini bozabilmektedir. Hiperaktivite ve dürtüsellik kişilerin davranış sorunları, madde kullanımı, ekran, sosyal medya, oyun ve diğer bağımlılıklara yatkınlığını arttırmaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ayrıca planlama, organize etme, önceliklendirme, zamanı yönetme, hedefe yönelme ve başlama problemleri ile motivasyonun düzenlenmesi gibi beyin işlevlerinde de bozulmalar görülebilmektedir. Bu nedenle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisi dikkat eksikliği hiperaktivite belirtilerinin yanında bozulan diğer beyin işlevleri ve becerilerinde de iyileşmeyi içermelidir. Birçok alanda neden olduğu sorunlar nedeni ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun farkında olmak belirtilerin erken tanınması açısından önemlidir” diye konuştu.