Radyasyon Onkolojisi Uzman Dr. Ahmet Büyükyörük, yeni nesil kablosuz kulakların kanserle bağlantısının olmadığını belirterek, “Şu anda kablosuz kulaklıkları kullanmanın beyin kanseri riskinizi artırdığına dair bir kanıt yok. Bluetooth kulaklıklar cep telefonlarından daha az radyasyon üretir” dedi.

Medicana Sağlık Grubu Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ahmet Büyükyörük, kablosuz kulaklık kullanmanın beyin kanseri gelişimine yol açabileceğine dair bir şüphelinin olduğunu ifade ederek, “Şüphe kulak kanalınızdaki bluetooth elektromanyetik radyasyonunun hücresel hasara ve tümörlere neden olabileceği fikrine dayanıyor. Yeni nesil kablosuz kulaklıkların kanserle bağlantısı yok. Şu anda yapılan bilimsel araştırmalara göre kablosuz kulaklıkların yaydığı radyasyon miktarının sağlığınıza zarar verdiğini gösteren bir kanıt yoktur” şeklinde konuştu.

Kansere neden olan radyasyon hakkında bilgiler veren Dr. Ahmet Büyükyörük, “EMF olarak kısaltılan elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara maruz kalmanın insan yapımı ve doğal kaynaklardan olabilmektedir. Bilim insanları, EMF maruziyetini sırasıyla iyonlaştırıcı olmayan ve iyonlaştırıcı olarak adlandırılan düşük seviyeli ve yüksek seviyeli radyasyon diye ayırır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları arasında mikrodalgalar, WIFI yönlendiriciler, cep telefonları ve bluetooth kablosuz kulaklıklar gibi cihazlarda bulunur. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, atomları hareket ettirecek enerjiye sahiptir. Ancak bu atomlardan elektronları çıkaramaz. Aksine, iyonlaştırıcı radyasyon elektronları çıkarabilir. UV ışın, X-ışınları, gamma ışınları ve radyoaktif maddelere, yüksek oranda maruz kalma durumunda kansere ve hücresel hasara neden olabilen iyonlaştırıcı radyasyon örnekleridir” diye konuştu.

“Kablosuz kulaklıklar cep telefonlarından daha az radyasyon üretir”

2015 yılında dünyanın dört bir yanından 200’den fazla bilim insanının, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlere elektromanyetik radyasyon için daha katı uluslararası kurallar koymaları için bir çağrı yazdığını söyleyen Dr. Büyükyörük, "Çağrı yazısında bilim adamları, çok sayıda çalışmanın mevcut yönergelerin çok altındaki radyasyonun insan sağlığı üzerinde uzun dönemde zararlı etkilere sahip olma potansiyeli var. Fakat bluetooth kulaklıkların yaydığı radyasyonun gücü, cep telefonları, X-ışınları veya ultraviyole ışık gibi diğer radyasyon türlerinden önemli ölçüde daha düşüktür. 2019 tarihli bir araştırmada ise bluetooth kulaklıklardaki radyasyon miktarının telefon radyasyonundan 10 ila 400 kat daha düşük olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Dr. Ahmet Büyükyörük, "Şu anda kablosuz kulaklıkları kullanmanın beyin kanseri riskinizi artırdığına dair bir kanıt yok. Bluetooth kulaklıklar cep telefonlarından daha az radyasyon üretir. Ancak, beyninize olan yakınlıkları nedeniyle bazı sağlık uzmanları, uzun vadeli etkilerini incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor. Kulaklıkları sorumlu bir şekilde kullanmazsanız işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme kaybını tersine çeviremezsiniz, ancak önleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.