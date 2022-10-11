Görme bozukluğu yaşayan birçok kişinin gözlük veya lens kullanımını bırakmak için tercih ettiği lazer operasyonu hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, “Tedavi için göz numarasındaki ilerlemenin durması gerekiyor” dedi. Hastaların en çok görme kaybından korktuklarından bahseden Dr. Tuncel “Görme kaybı çok nadir rastlanan bir durumdur” dedi.

Görme bozukluğu yaşayan birçok kişinin gözlük veya lens kullanımını bırakmak için tercih ettiği lazer operasyonu hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, “Tedavi için göz numarasındaki ilerlemenin durması gerekiyor” dedi. Hastaların en çok görme kaybından korktuklarından bahseden Dr. Tuncel “Görme kaybı çok nadir rastlanan bir durumdur” dedi.

Günümüzde küçük yaşlardan itibaren ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla birçok kişi görme bozuklukları ile karşı karşıya kalıyor. Gözlük veya lens gibi protezler ile görme bozukluğuna çözüm bulunsa da hayat konforu için ‘Excimer Lazer Operasyonu’ her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Halk arasında ‘göz çizdirme’ olarak bilinen lazer operasyonlarıyla, hastalar gözlük veya lens kullanmak zorunda kalmıyor. Göz numarasındaki ilerlemenin bittiği 18 yaşından sonraki dönemde yapılan lazer operasyonları hakkında konuşan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, “Göz numarasının tekrarlamasıyla ilgili temel mesele ilerlemenin devam etmesidir. Göz numarası değişmeye devam ediyorsa ve lazer tedavisi uygulanırsa görme bozukluğunda tekrarlanma yaşanır” dedi.

“Lazer tedavisi 18 ile 55 yaş arası için uygundur”

Göz çizdirme operasyonunun 18 yaşından önce, 55 yaşından sonra yaptırılmasının önerilmediğini hatırlatan Dr. Tuncel, “Excimer lazer halk arasındaki tabirle göz çizdirme, bir çeşit gözlükten kurtulma operasyonudur. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz kusurlarına uygulanır. Miyop olan kişilerde 1 numaradan 10 numaraya kadar, hipermetrop ve astigmat olan kişilerde 1 numaradan 6 numaraya kadar bu operasyonu uygulayabiliyoruz. Yani hem uzağı hem de yakını görmekte zorlanan kişilere bu operasyon uygulanabiliyor. Lazer tedavisi olabilmek için hastanın en az 18 yaşında olması ve son 2 yıl içerisinde göz numaralarında önemli bir değişiklik olmaması gerekiyor. Üst sınır olarak da 55 yaşından yukarıya çok fazla lazer operasyonu tavsiye etmiyoruz” dedi.

“10-15 dakikalık bir işlem”

Göz bozukluğunda numaranın ilerleme durumuna göre lazer operasyonunun yapılabildiğini belirten Dr. Tuncel, “Lazer operasyonu ortalama olarak lazer odasına girme ve çıkmasıyla 10-15 dakika kadar sürüyor. Ağrılı bir işlem değil. Yaparken herhangi bir ağrı duyulmuyor. Ufak tefek yanma veya batmalar olabilir. Hasta kendini sıkmazsa sakin, düzgün bir şekilde durursa operasyon esnasında herhangi bir ağrı olmuyor” diye konuştu.

“Görme kaybı pek görülen bir risk değildir”

Hastaların en çok, risklerden en çok da göz kaybı veya görme bozukluğu ile karşı karşıya kalmaktan korktuklarına değinen Dr. Tuncel “Göz numarası değişmeye devam ediyorsa ve lazer tedavisi uygulanırsa görme bozukluğu tekrarlayabilir. Bundan dolayı 2 yıl üst üstte numaranın artmaması ve minimum 18 yaşında olunması gerekiyor. Göz numarasında ilerleme durursa görme bozukluğunun tekrarlama ihtimali çok düşüktür. Onun dışında miyop olan kişilerde numara tekrarlama ihtimali yüzde 1’in altındadır. Hipermetroplarda tekrarlama ihtimali daha yüksektir. O biraz göz yapısıyla ve göz bozukluğu ve şekliyle alakalı oluyor. Göz kaybetmeye gelince çok ileri bir kavramdır. Görme kaybı pek görülen bir şey değildir” dedi.

“Tedavinin hedefi, bozukluğu ortadan kaldırmaktır”

Dr. Tuncel, “Lazer tedavisinin sonunda hedef, tabii ki sıfıra ulaşmaktır. Fakat 0,25 veya 0,50 gibi ufak tefek numaralar bazen kalabilir. Bunlar genelde gözlüksüzlük numaralarıdır. Yani dünya üzerinde gözü tam sıfır olan insan hemen hemen yüzde 1 bile değildir. Ama 10 numara olmasına rağmen lazer sonucun 0 olan hastalarım var. Lazer operasyonunda başarı şansı çok yüksektir çünkü burada insan faktörü aslında çok çok azdır. Doktorun asıl görevi hastaya doğru tedaviyi seçmektir” ifadelerini kullandı.

“Operasyon sonrası hasta 1 ile 7 gün arasında iyileşir”

İyileşme sürecinin hastadan hastaya değiştiğini fakat hastaların büyük çoğunluğunun 6 ay içinde tamamen iyileştiğinin altını çizen Dr. Bülent Raşit Tuncel, şunları söyledi:

“Uygulanan tedavi yöntemine göre hasta son derece hızlı şekilde iyileşmeye başlar. Hemen arabasını sürecek duruma gelebilir. Başka bir yöntemde de hasta biraz daha yavaş iyileşir. Yaklaşık 10 günü bulabiliyor. Yani ortalama olarak 1 ile 7 gün iyileşme süreci diyebiliriz. Hastanın iyileşme sürecinde damla kullanımı tedavi yöntemine göre değişir. Hastalar genelde 1 ile 3 ay arası damla kullanılıyor. Göz kuruluğu lazere bağlı olarak altı aya kadar görülebilir. Genelde göz kuruluğu yoğun şekilde var olan kişilere zaten lazer yapmıyoruz. Ama lazere bağlı oluşan göz kuruluğu yüzde 90’dan fazlası altı ay sonunda geçiyor.”