Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser çeşitlerinden olduğunu belirten Dr. Ahmet Bozdağ, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Meme kanseri tedavisi, hem cerrahi hem de onkolojik tedavilerle başarılı bir şekilde kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Dr. Bozdağ, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser çeşitlerindendir. Son zamanlarda meme kanserinin görünme sıklığı giderek genç yaşlara kadar düştü. Meme kanseri tedavisi, hem cerrahi hem de onkolojik tedavilerle başarılı bir şekilde kontrol altına alınabiliyor. Hastaların kendi kendilerine meme muayenesi yaparak meme kanserinin en önemli belirtisi olan, ellerine gelebilecek kitle, sertlik, meme başında çökme, akıntı gibi durumlarda uzman hekime başvurmaları gerekiyor. Bu meme kanseri tanısının konulmasında en etkili yöntemdir. Hiçbir şikayeti olmayan 40 yaşın üzerindeki bütün kadınların, iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması yaptırmaları gerekiyor. Bu şekilde muhtemel bir meme kanseri tanısının erken dönemde teşhis edilebilmesi açısından önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarabilir” diye konuştu.