Erzurum’da gerçekleştirilen Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Taekwondo Yıldız erkek ve kız il seçmeleri Palandöken Kapalı Spor Salonunda tamamlandı. Kıyasıya geçen müsabakalarda kanserle mücadele için farkındalık oluşturmak adına Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ketem (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Yıldız Taekwondocular tarafından açılan pankartlar ile Kanserde erken teşhis ve tanının önemine dikkat çekildi.

Erzurum’da gerçekleştirilen Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Taekwondo Yıldız erkek ve kız il seçmeleri Palandöken Kapalı Spor Salonunda tamamlandı. Kıyasıya geçen müsabakalarda kanserle mücadele için farkındalık oluşturmak adına Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ketem (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Yıldız Taekwondocular tarafından açılan pankartlar ile Kanserde erken teşhis ve tanının önemine dikkat çekildi.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, düzenlenen ödül töreninde madalyaları KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) İl koordinatörü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerince verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ise yapmış olduğu açıklamada; “Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri içerisinde kanserler ikinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle önde gelen halk sağlığı sorunları arasındadır.

Kanser hastalığının yapılan taramalar sayesinde daha erken evrede tanı aldığı, erken evre kanser hastalarının tedavisinin daha başarılı ve kolay olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü önerileri bağlamında tarama programları başlatılmıştır. Ülkemizde uygulanan Ulusal Kanser Tarama Programımızda meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ücretsiz olarak taranmaktadır.

Meme kanseri taraması için 40-69 yaş arası kadınlarda iki yılda bir mamografi (MMG) çekimi ile taramalar yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri taramasında 30-65 yaş arası cinsel aktif kadınlarda beş yılda bir HPV DNA-Pap Smear testi ile taramalar yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması için 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde iki yılda bir gaitada gizli kan (GGK) testi ile taramalar yapılmaktadır.

Bu kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuştur. İlimizde de bu çerçevede hizmet veren bir KETEM ve bir Mobil KETEM (Kanser Tarama Aracı) bulunmaktadır. Taramalar Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. Taramalar sonucunda şüpheli sonucu olan kişiler için ilimizde belirlenen ileri tetkik merkezi olan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum alanına randevu alınmakta ve tanı için yönlendirilmektedirler.

Mobil KETEM ve KETEM içerisinde mamografi cihazı bulunmakta olup meme kanseri taraması için 20 ilçemize de hizmet vermektedir. Diğer taramalar da yapılabilmektedir. Mobil KETEM ve KETEM taramalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğümüzce sağlanan araçlar ile kişilerin ulaşımı sağlanmaktadır.

İlimizde Mobil KETEM, KETEM, Aile Sağlığı Merkezlerimiz ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ile birlikte 2022 yılında toplamda 8.303 meme kanseri taraması, 5.898 rahim ağzı kanseri taraması ve 12 bin 32 kalın bağırsak kanseri taraması yapılmıştır.

Mobil KETEM için yapılan ziyaretler Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden paylaşılmaktadır. Yapılan ziyaretler sırasında kişilerin tarama yapmak amacıyla ulaşımı İl Sağlık Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.

KETEM’lerde kanser taramalarının yanı sıra kanser ve kanserden koruma yolları, kendi kendine meme muayenesi, sigara ve zararları gibi birçok konuda eğitimler vererek kanser hakkında farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.”