Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, adetten bir hafta veya on gün öncesinde görülen Premenstrüel Gerilim Sendromu hakkında bilgilendirdi.

Op. Dr. Baylar yaptığı açıklamada, Premenstrüel Gerilim Sendromunun sadece ovülasyonlu sikluslarda görüldüğünü ve 30 yaşın üstünde sıkça rastlanan şikayetleri kapsadığını belirterek, bu durumun kadınlarda adetten 10-12 gün önce başlayıp adetle birlikte son bulduğunun altını çizdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar Premenstrüel Gerilim Sendromu şikayetlerinin 3 grupta toplandığını belirterek, “İlk grupta su tuz tutulumuna bağlı şikayetlerden, karında gerginlik-şişme, ektremitelerde ödem, göğüslerde gerginlik, hassasiyet, kasıklarda ve karında ağrı olarak seyrederken, ikinci kısımda nörovejetatif şikayetler, kolay yorulma, kabızlık, baş ağrısı, idrar yanması, bulantı olabilirken, psikolojik şikayetlerden, depresyon, mizaç değişikliği, gülme/ağlama, korku/huzursuzluk, uykusuzluk ve libido artışı olarak öne çıkmaktadır. Premenstrüel Gerilim Sendromunun nedenleri ise progesteron yetersizliği ve prolaktin artışı olabilmektedir. Tedavi yöntemi olarak; Prolaktin inhibitörleri, Primolut-n (17-26. günler arası), B6 vitamini, diüretikler, tuzsuz ve az sıvı diyeti ve sakinleştiriciler hekim tarafından önerilmektedir” dedi.