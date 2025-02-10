Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılması ve 2026 yılında sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale düzenlenmesine dair yaptığı açıklamaları büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dr. Ali Taha Koç, "Sayın Bakanımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Her iki ihaleye de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacaktır" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G ve Fiber Altyapı ihaleleri takvimine ilişkin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaları, büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu’nun, 5G ihalesinin yılın ilk yarısında yapılacağı, 2026’da sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi’ne ilişkin ihale sürecinin ise bağımsız şekilde ilerleyeceğine dair açıklamalarını değerlendiren Dr. Ali Taha Koç, "Sürecin sonunda kazanan Türkiye olacaktır" dedi.

"En kaliteli fiber altyapıyı ülkemize sunmak için göreve hazırız"

Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemizde fiber altyapının yayılması için çok daha büyük yatırım ihtiyacı var. Hem şirketlerden, kurumlardan hem de vatandaşlarımızdan bu konuda yüksek bir talep olduğunu biliyoruz. Biz de Turkcell olarak yatırımlarımızı, fiber altyapımızı güçlendirip yenilikçi teknolojileri milletimize kazandırma vizyonu ile aralıksız sürdürüyoruz. Sayın Bakanımızın bu çağrısını bir görev kabul ediyoruz. Süreçte rekabet koşullarının yeniden belirlenmesiyle, Türkiye’nin Turkcell’i olarak mobil iletişimde verdiğimiz dünya standartlarındaki hizmeti, fiber altyapı alanında da ülkemize sunmaya ve bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. 5G ihalesi de Türkiye için gerçek bir dönüm noktası olacak. Başta iş hayatı ve farklı endüstri kolları olmak üzere her alanda çok dönüştürücü etki yapmasını beklediğimiz 5G teknolojisine yönelik çalışmalarımız, uzun süredir devam ediyor. 5G’ye geçiş için gerekli olan tüm hazırlıkları tamamladık. Teknik altyapımız da hazır. Frekans tahsisleri tamamlandığında, en kaliteli 5G deneyimini sunan ve en güvenli hizmeti veren şirket yine Turkcell olacak."