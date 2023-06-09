Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) İHA 1 Ticari Pilotluk Eğitimlerinden bir yenisini daha tamamladı.

Gerçekleştirilen eğitimin, teorik ve simülasyon eğitimleri sürekli eğitim merkezi eğitim salonunda, uçuş eğitimi ise üniversitenin kapalı spor salonunda gerçekleştirilerek eğitim tamamlandı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve ehliyetleri teslim edildi.

Konuyla ilgili Sürekli Eğitim Merkezimizden yapılan açıklamada, "DPÜSEM olarak önümüzdeki aylarda gerek üniversitemiz çatısı altında halkımıza yönelik eğitimlerimiz devam edecek olup ayrıca planlamamızda ilimizdeki gençlerimize yönelik İHA’lar hakkında genel bilgilendirme ve kullanımına yönelik çalışmalarımız ile birlikte diğer illerimizde İHA 1 Ticari Pilotluk eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır" denildi.