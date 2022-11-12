Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin(DPÜ) veri depolama ünitesinin çağın gereklerine uygun olacak biçimde genişletilmesi ve güncellenmesi için Cumhurbaşkanlığına sunulan proje Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yaklaşık 10 milyon TL’lik bütçeyle desteklenmeye layık bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin(DPÜ) veri depolama ünitesinin çağın gereklerine uygun olacak biçimde genişletilmesi ve güncellenmesi için Cumhurbaşkanlığına sunulan proje Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yaklaşık 10 milyon TL’lik bütçeyle desteklenmeye layık bulundu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında Rektörlük ve Merkez Kütüphanesinde mekansal güvenliği ön plana alarak kurulan 70 TB kapasiteli veri depolama ünitesi sisteminin (storage) Ocak 2023 tarihinde kullanım ömrünün tamamlanacak olmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez’in öncülüğünde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına (SBB) yapılan proje başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Üniversitemizin veri depolama ünitesinin günümüz teknolojisine uygun olarak 100 TB All Flash depolama sistemiyle yenilenmesini konu alan ve yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırım içeren projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul gördü. Bu kararın ardından başlayan satın alma sürecinin Aralık ayında tamamlanmasını ve 2023 yılının ilk günlerinde sistemin devreye alınmasını planlıyoruz” dedi.

“SBB’nin üniversitemiz projesine kaynak aktarması çok önemli bir gelişme”

Strateji ve Bütçe Başkanlığının üniversitenin projesine kaynak aktarmasının Üniversite için çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2013’te dönemin koşullarına göre oldukça güçlü bir veri depolama ünitesi kurmuştu. Ancak o günden bugüne teknoloji çok hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Günümüzün en büyük güç kaynaklarından olan veriyi elde etme ve güvenli olarak saklamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede başlattığımız projenin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kabul görmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. 2023’ün ilk günlerinde açılışını yapmayı planladığımız veri depolama sistemimizle DPÜ’nün verilerini çok daha güvenli bir şekilde korumaya başlayacağız. Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.