Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri tarafından yürütülen 21 proje iki ayrı başlık altında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca desteklenmeye layık bulundu.

DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2022/2 dönemine ait 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde 20, 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı çerçevesinde bir projenin desteklendiğini duyurdu.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından yapılan açıklamada, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde bu yıl 20 projenin kabul edildiği bildirildi. 2209-A başlığında bir önceki dönemde ulaştığı sayıyı koruyan DPÜ, 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı çerçevesinde de bir projesinin destek hakkı kazanmasıyla toplamda geçen sene elde ettiği destek sayısını geride bırakmış oldu. Açıklamada ayrıca destek alan öğrenci ve danışman öğretim üyeleri kutlanarak çalışmalarında başarılar dilendi.

“Seviyemizi yukarı çekmeyi başardık”

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu destekleri hakkında yaptıkları çalışmaların karşılığını bu yıl da almayı başardıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı ve BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ Üniversitemizin iki yıl önce sadece 5 projesinin destek gördüğü bu programda, seviyemizi iki yıldır 20 projeye çıkarmış olmak artık seviyemizin buralarda olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Üniversitemizin aldığı destekler son yıllarda önemli ölçüde arttı”

DPÜ’nün Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan aldığı desteklerin son yıllarda önemli ölçüde arttığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan alınan desteklerde seviyesini iyice yukarıyı çekmeyi başardı. Öncelikle öğrencilerimizi aldığı desteklerden dolayı kutluyorum. Ardından danışman öğretim üyelerimizi üniversitemiz adına elde edilen başarıya sundukları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. DPÜ BAP ve ilgili birimlerimize ise ülkemizin bilimsel gelişimine ve ihtiyaç duyduğu projelere yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki DPÜ’nün adı, gelecek yıllarda çok daha büyük projelerde yer alacak” diye konuştu.