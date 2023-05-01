Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Teknofest finallerine yükselen takımlarının birbirinden iddialı projelerle şampiyonluk için çalıştıkları bildirildi.

DPÜ’nün başta Mühendislik olmak üzere farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerinin oluşturduğu Teknofest takımları, yarışmalarda elde ettikleri derecelerle finale yükselmeye hak kazandı.

“KARANDA VE DUSCART şampiyonluğa uzandı”

Geçen yılın şampiyon takımı olan KARANDA İHA bu yıl da İnsansız Hava Araçları kategorisinde yarıştı. Ön elemeleri ilk sırada tamamlayan KARANDA İHA, bu yılın en iddialı takım olarak yarıştığı İHA kategorisinde 94 puanla şampiyon oldu. Öğrenciler Ömer Melih Sevici, Aziz Bilgin, Ahmet Kaan Beyaz, Sefa İyik, Kemal Metin Mezin Yasin Karabulut ve Ahmet Samet Özalp 1 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek törenle DPÜ’nün ve kendilerinin bu alandaki ikinci şampiyonluğunu kutlayacak. DPÜ’yü Robotaksi-Binek Otonom ve Elektrikli Araç olmak üzere iki kategoride temsil eden DUSCART takımları ise, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challange Yarışması’nda İvmelenme Yarışması’nda Türkiye 1.’si olarak DPÜ’ye bu yılki ikinci şampiyonluğunu kazandırdı. Melike İnci Şahin, Halime Feyza Tekin, Bahadır Burak Kahveci, Yusuf Çılgın, Ömer Furkan Yanık, Mehmet Akif Sargın, Haşim Kerim Arslan, Ali Pulat, Eda Nur Tekeli, Mehmet Ali Horuz, Bedirhan Uygun, Süleyman Sefa Gürer, Ömer Faruk Kolu, Dilara Benli, Şükran Akşımşek, Tuğba Nur Başkaya ve İlknur Gençoğlu’ndan isimli öğrencilerden oluşan DUSCART, Teknofest 2023’te DPÜ’nün gurur kaynaklarından biri oldu.

“DPÜ’nün üç takımı daha şampiyonluk yolunda”

Turizm Teknolojileri Yarışması’nda DPÜ’yü temsil eden DPUMAT takımı, hazırladıkları sanal müze tasarımıyla, yerli ve yabancı turistlerin müze deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor. Modellenen müzeleri bir yandan ziyaret ederken bir yandan da gizli ipuçlarını buldurmayı hedefleyen DPUMAT uygulaması, kullanıcıları tüm müzeyi oyun yoluyla gezecekleri bir deneyim sunuyor. Uygulamanın internet sitesi de mevcut müzelere ilişkin bilgilerin yanı sıra o gün müzeyi ziyaret etmek isteyen turistlere hava durumu, ulaşım gibi verileri sunuyor.

Sosyal İnovasyon Yarışması’nda yer alan YAZTEM RothDevelopers, geliştirdikleri uygulamayla insanları sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Oluşturdukları veri tabanına ekledikleri gıda ürünlerinin içeriklerini analiz eden bir uygulama geliştiren YAZTEM RothDevelopers üyeleri Hüseyin Onur Bural, Ramazan Eren Karakuş, Mert Yıldırım, Doğukan Sakin, Deniz Demirkan, Hüseyin Can Dinçer ve Mehmet Kaan Öztürk seçilen ya da taratılan ürünün içinde kişilerin sağlığına zarar verebilecek katkı maddelerini listeleyerek bunun yerine kişilere aynı besin değerine sahip sağlıklı ürünler öneriyor.

Eğitim Teknolojileri kategorisinde yarışan BioSpacEx, hazırladıkları projeyle uygun maliyetlerle mikroskop tasarlamayı amaclıyor. Kendilerine STEM raporlarında Türk öğrencilerin eğitim süreçlerinde mikroskobu çok az kullanmaları sorununu çıkış noktası olarak kabul eden BioSpacEx’in ekip üyeleri Ayşegül Şimal Ulaş ve Berfin Vapor’un DPÜ İleri Teknolojiler Merkezi’nin imkanlarını kullanarak ürettiği dönüştürülebilir bir özelliğe sahip olan mikroskop sadece eğitim değil bilimsel çalışmalar için de kullanılabiliyor.

-DPÜ yönetimi, akademisyen ve öğrencilerle bir arada”

Üniversite yönetimi önceki yıllarda olduğu gibi Teknofest 2023’te de öğrencilerin yanında oldu. Etkinliğin ilk gününde Bursa ve İstanbul’daki stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez hem öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı hem de üniversiteyi temsil eden öğrencilere güvenlerini ifade ettiler.

Öte yandan Mühendislik Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Öngen, Arş. Gör. Aybüke Ünlü ve Arş. Gör. Halil Kağan Karpuz da 5 günlük etkinlikte Bursa ve İstanbul stantlarında öğrencileri yalnız bırakmadı.