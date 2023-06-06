Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ortaya koyduğu projeler ve bilimsel çalışmalar sayesinde merkezi bütçe dışı gelirlerini önemli oranda arttırdığı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Yükseköğretim Kurulu ve ilgili kuruluşların bütçesi, özel bütçeli idareler çerçevesinde değerlendirilmekte ve ülkemizdeki devlet üniversitelerinin gelir kaynaklarının en önemli bölümünü hazine yardımları oluşturmaktadır. Hazine yardımlarının dışında kalan ve önemli ölçüde yönetimin gayretlerine de bağlı olan öz gelirler, eğitim-öğretim, yatırım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaktadır. İstatistiklere bakıldığında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin öz gelirlerinde önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bu gelirlerin 2019 yılında yıllık bütçeye oranı yüzde 13,67 iken 2020 yılında yüzde 14,7’ye, 2021 yılanda yüzde 18’e ve 2022 yılında yüzde 27,52’ye ulaşmıştır. Bu oranlara en fazla katkı sağlayan ilk beş öz gelir türü ikinci öğretimden elde edilen gelirler, yaz okulu gelirleri, diğer hizmet gelirleri, tanımlanmammış diğer çeşitli gelirler ve öğrenci katkı payı telafi giderleri oluşturmaktadır. Bu gelirlerin büyük bir kısmı bilimsel etkinliklere, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine ayrılmış olup üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik değerlendirmelerdeki sıralamasını yükseltmekte ve buna ilave olarak GreenMetric, ulaşılabilirlik gibi derecelendirmelere de katkıda bulunmaktadır. Öz gelirlerimizi daha da arttırarak kendi ayakları üzerinde duran bir üniversite inşa etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerine yer verildi.