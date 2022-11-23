Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 dönemi çerçevesinde 8 projenin desteklendiğini duyurdu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 dönemi çerçevesinde 8 projenin desteklendiğini duyurdu.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından yapılan açıklamada, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 1. Dönem Çağrısı çerçevesinde bu yıl DPÜ’den 8 projenin kabul edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca destek alan öğrenci ve danışman öğretim üyeleri kutlanarak çalışmalarında başarılar dilendi.

Rektör Yardımcısı ve BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Üniversitenin elde ettiği başarıdan dolayı gururlandığını ifade ederek,” Yıl boyunca destekleri hakkında yaptığımız seminerlerde Üniversitemizin geçmiş yıllardaki başarı grafiğini yükseltmeyi amaçlamıştık. DPÜ BAP olarak yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Aldığımız destekler önemli ölçüde arttı”

DPÜ’nün son yıllarda aldığı desteklerin önemli ölçüde arttığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, alınan desteklerle ilgili yürüttüğü çalışmaların karşılığını almaya devam ediyor. Öğrencilerimizin aldığı destekler bizleri oldukça gururlandırdı. Özellikle geçen sene ve bu sene elde edilen başarılar sayesinde artık bu başarı Üniversitemizde gelenek haline geldi. DPÜ BAP ve ilgili birimlerimiz, ülkemizin bilimsel gelişimine ve gereksinim duyduğu projelere yönelik çalışmalarına devam edecekler ve DPÜ’nün adını çok daha büyük projelerde duyurmayı sürdürecekler. Ben bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyor ve kendilerine başarı dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.