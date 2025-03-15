Sanatçı İbrahim Güneş tarafından hazırlanan ’Zamanın İzinde: Kütahya’nın Renkleri’ sergisi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya il protokolünün katılımıyla Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde açıldı.

Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde Müzeler Koordinatörlüğümüzün düzenlediği ve Sanatçı İbrahim Güneş’e ait eserlerin yer aldığı sergini açılışına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya il protokolünden temsilciler ve davetliler katıldı.

Kütahya’nın kültürel mirasını yansıtan 33 maketin yer aldığı serginin açılışında konuşan Rektör Süleyman Kızıltoprak, "Kütahya’nın tarihini ve kültürel zenginliklerini farklı bir bakış açısıyla keşfedeceğimiz önemli bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz" diyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Güneş’in hazırladığı Zamanın İzinde: Kütahya’nın Renkleri sergisi, Kütahya’nın sembolik yapılarını maketler aracılığıyla tanıtıyor. Ancak bu sadece bir maket sergisi değil; aynı zamanda şehrin tarihine ve kültürüne bir zaman yolculuğu. Bu sergi, Kütahya’nın çok katmanlı geçmişini, geleneksel mimarisini ve kültürel mirasını bizlere hatırlatıyor. Sergiyi gezerken, her yapının ardındaki tarihi ve renklerin geçmişi nasıl yansıttığını hissedeceksiniz. Bu etkinlik sadece bir sanat sergisi değil, aynı zamanda Kütahya’yı anlamanın ve ona daha derin bir bağ kurmanın bir yolu. Sanatçıyı tebrik ediyor, serginin Kütahya’nın mirasını tanıtmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Siz değerli katılımcıların, bu anlamlı sergiyi gezerek şehrin geçmişine dair yeni bakış açıları kazanmasını diliyorum. Keyifli bir sergi gezisi dilerim."

Açılış konuşmalarının ardından Kütahya’nın geleneksel sanatlarından çağdaş yorumlamalara kadar geniş bir yelpazede eserlerin yer aldığı sergi, ziyarete açıldı.

Zamanın İzinde: Kütahya’nın Renkleri sergisi, 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.