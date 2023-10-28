Simav ilçesinde ve özellikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitim alanında çok sayıda çalışma gerçekleştiren Doktor İbrahim Naci Eren, vefatının 7. yılında Simav Teknoloji Fakültesinin özel olarak hazırladığı programlarla anıldı.

Kütahya’ya ve Simav’a maddi ve manevi katkılar sağlayarak halkın, sivil toplum kuruluşlarının, esnafların ve vatandaşların büyük sevgisini kazanan eğitim gönüllüsü Simav sevdalısı Dr. İbrahim Naci Eren için adını taşıyan yerleşkede iki ayrı anma programı gerçekleştirildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın onur konuğu olduğu, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Akboğa, MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, Simav Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Vedat Daşdemir, Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Dr. İbrahim Naci Eren’in hayatını bir kitapta toplayan eğitimci-yazar Cihat Pala, Simav Teknoloji Fakültesi ile Simav Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, her iki okulun sekretarya ve yardımcı personelleriyle öğrencilerin katıldığı programda Simav Müftüsü Hasan Serçe ve din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

"Vefa borcumuzu ödemek için buradayız"

Programda yaptığı konuşmada, Dr. Naci Eren gibi insanların bu tür vefa programlarını hak ettiğine dikkat çeken Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızıltoprak, ”Bir fabrika açmak, bir eğitim kurumu açmak, memleketimizin çocuklarına eğitim vermek, istihdam sağlamak çok güzel bir şey ve bütün hayatı boyunca elde ettiği birikimini veya bir kısmını kendi adına ya da toplum adına kurduğu vakıfla ebediyete kadar yaşatmak büyük insanların, büyük düşünen insanların yaptığı bir faaliyettir. Bugün burada Türk İslam Medeniyetinin ilelebet yaşamasında büyük katkı sağlayan vakıf anlayışının neticesinde doğan bir kampüsün içindeyiz. Bu kampüsümüze Kütahyalı, Simavlı hemşerilerimiz cömert bir şekilde katkı verdiler. Devletimiz çok güçlüdür ama bu kampüste olduğu gibi devletimizin eğitim hamlesine, kalkınma hamlesine kendi gücü miktarında katkıda bulunan hayırseverlerimiz ve onların yaptığı işler de çok yücedir. Biz bugün vefa borcumuzu ödemek için toplandık. Rahmetli Dr. İbrahim Naci Eren Bey’e vefa borcumuzu ödemek ve onun yaptığı hayırlı hizmetlerin yaşaması için, onun ruhunun şad olması için bir araya geldik. Bu kampüse, bu üniversiteye en küçük yardımı yapan ve bütün dileğiyle burada eğitim gören gençlerin en iyi eğitimi alması, meslek sahibi olması, toplumda itibarlı bir şekilde yer alması için katkı veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu kampüsün yapılmasında emeği geçen değerli iş insanlarımızı da gönülden destekliyorum. Bunlardan biri olan Şeref Kazcıoğlu’na da gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

"Kendi coğrafyasına en büyük iyiliği yapmıştır"

Dr. Eren’in kabri başında bir konuşma yapan Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, “Dr. Eren kendi memleketine, kendi coğrafyasına yapabileceği en büyük hayrı ve en büyük iyiliği yapmış. Bu okul ve bu okulun yapılmasında taşları o koymuş ve ondan sonrada burası birçok öğrencimizin eğitim aldığı bir kurum haline gelmiş. Dr. İbrahim Naci Eren’in ruhu şad olsun, Allah gani gani rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

"90 yaşına kadar Simav’a katkı sundu"

Törene katılan Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Dr. Naci Eren’in 90 yaşına kadar Simav’a ve üniversiteye çok ciddi katkılar sunduğunun altını çizerek, “Doktor Naci Eren amcamız 90 yaşına kadar Simav’ımıza ve üniversitemize çok ciddi katkılarda bulundu. Rabbim mekanını cennet etsin, makamını şehitler makamına erdirsin. Kütahya’nın birçok ilçesinde böyle bir kampüs göremiyoruz. Bu kampüsümüzün bu hale gelmesinin en büyük nedeni İbrahim Naci Eren’dir. Onunla birlikte kampüsümüze katkı sağlayan tüm hayırsever halkımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“O bir duayendi, biz de öğrencisiydik"

Programda konuşan Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, “Naci amcamız bizim için bir duayendi, biz de onun adeta öğrencisiydik. Her Çarşamba bu kampüste odasında toplanarak bizlere öğütler verir hatta sert bir şekilde eleştirirdi. Kızmasının sebebi ise Simav halkının onun deyimiyle tembel olmasıydı. Bizler onun yaptıklarını yapamayız ama bizlerde bizlere düşen görevleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Sanayici için bu okul çok önemli. Burası hem makine mühendisliği hem de elektrik elektronik mühendisliklerinin okulu olması nedeniyle sanayicin alt yapısını oluşturmaktadır. Bizler iş insanları olarak, hayırsever vatandaşlar olarak üniversitemiz için elimizden geleni yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.