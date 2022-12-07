Romanya‘da düzenlenen 9. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknoloji Konferansı’na davet edilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, üç farklı üniversitenin yöneticileriyle üniversiteler arası çalışma alanları konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Romanya‘da düzenlenen 9. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknoloji Konferansı’na davet edilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, üç farklı üniversitenin yöneticileriyle üniversiteler arası çalışma alanları konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez davetli olarak gittiği Romanya’daki yükseköğretim kurumlarıyla temaslarda bulundu.

Bükreş Politeknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknoloji Konferansı’na (RoMat2022) davet edilen ve burada Plenary Invited Speaker sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Göçmez, ’Enerji Depolama Uygulamalarında Perovskit Tabanlı Malzemeler’ konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında, dünyada alternatif enerji kaynakları alanında son zamanların en popüler çalışma konusu olan perovskit tabanlı malzemelerin güneş pilleri ve süperkapasitör uygulamalarında kullanımını ve DPÜ laboratuvarlarında bu alanda yapılan çalışmaları katılımcılarıyla paylaşan Prof. Dr. Göçmez, açılış töreninin ardından Bükreş’te bulunan farklı üniversitelerle ikili anlaşma imkanlarını görüştü.

Ziyaretlerinden birinde Bükreş Politeknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Horia Necula’ya konuk olan Rektör Yardımcısı Göçmez, görüşmenin ardından akademik ve idari personel değişikliği, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri arasında değişim, akademik bilgi ve yayın paylaşımı, ortak dersler, seminerler ve kültürel çalışmalar, ortak bilimsel araştırmaların hazırlanması ve mevcut laboratuvar imkanlarının ortak kullanılmasıyla ilgili konularda üniversiteler arasında çalışmaların yapılması konularında anlaşma sağlandığını ve en kısa sürede Romanya’da bulunan üç üniversite ile mutabakat anlaşmasının yapılacağını belirtti.