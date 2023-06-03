Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2023 dönemi Ana Eylem 1-Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu (KA130) programına başvuru yapan 23 proje arasından akredite edilen 4 projeden biri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından yazılan hareketlilik projesi oldu.

Proje çerçevesinde kurulan Frigya Konsorsiyumu’nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası paydaş olarak yer alıyor. Paydaş üniversitelerin mühendislik fakültelerinden öğrencilerin ve personelin hareketlilik yapacağı konsorsiyumun amacı, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmek, çevre bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olarak belirlendi. Aynı zamanda, bu proje sayesinde konsorsiyumda yer alan üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencileri yurt dışında staj yapma deneyimi yaşayacaklar.

Proje çalışanlarının Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret ettiği toplantıda konuyu değerlendiren Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi (DPÜ ULMER) Müdürü Doç. Dr. Muhammet Yunus Şişman, Frigya Konsorsiyumu ile Üniversitenin Erasmus+ hareketliliklerinde personel ve öğrenciler adına her geçen gün yeni imkanların elde edildiğini dile getirdi ve Mühendislik Fakültesinin Üniversiteye bu alanda örnek teşkil etmesinden memnun olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, projenin yazım süreçlerini aktardıktan sonra, sürece gönüllü olarak katılan Prof. Dr. Oktay Şahbaz, Dr. Öğr. Üyesi Halit Arat, Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Öngen, Dr. Öğr. Üyesi Ersel Göz, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Canıeren, Arş. Gör. Dr. Mehmet Özdemir, Arş. Gör. Nagihan Yağmur ve Arş. Gör. Mehmet Ali Dursun’a teşekkür etti. Konsorsiyumun oluşmasına destek olan ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinin dekanları Prof. Dr. Turgay Onargan, Prof. Dr. Muammer Kaya, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulunu da kutlayan Prof. Dr. Karagüzel, sürecin DPÜ ULMER ile birlikte yönetildiğini ve 5 yıl sürecek bu desteğin üniversiteye, öğrencilere ve personele hayırlı olmasını diledi.

"DPÜ uluslararası başarılarla adından söz etmeyi sürdürecek"

DPÜ uluslararası başarılarla adından söz etmeyi sürdüreceğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Göçmez proje ekibini tebrik ederken bu yıl üniversitede ilklerin yaşandığını ve ilk defa fakülte bazında konsorsiyum desteği alındığını söyledi.

DPÜ’nün uluslararası alanda elde ettiği başarıların devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Göçmez, tüm öğrencilerin üniversitenin kendilerine sağladığı bu tür uluslararası hareketlilik ve staj imkanlarından en üst düzeyde faydalanmak adına gerekli şartları yerine getirmeye gayret etmelerini önerdi ve öğrencilerin bu alanda uluslararası deneyime sahip olmalarını çok önemsediklerini belirtti.

“Üniversitemiz uluslararası alandaki başarılarıyla adından daha çok söz ettirecek”

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Kazım Uysal,” Üniversitemizin değişim programlarında elde ettiği başarılar ülke çapındaki sıralamalara yansımışken Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin tematik bir konsorsiyum oluşturmasını çok kıymetli buluyorum. Üniversitemiz uluslararası alandaki başarılarıyla adından daha çok söz ettirecek. Bu konuda sizlerin gösterdiği çabaya karşılık olarak DPÜ olarak mümkün olan tüm imkanlarla size destek olmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum ve projenin üniversitemize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.