Milli Savunma eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Akar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezunları için düzenlediği törene onur konuğu olarak katıldı. Törende Hulusi Akar için hazırlanan belge, Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal tarafından takdim edildi.

Rektör Uysal ve DPÜ’ye teşekkür eden Akar, Kütahya’nın bir çok özelliği ile öne çıkar şehirlerden biri olduğunu ifade etti. Akar, "Kütahya’nın önemi bizim için büyük. Dumlupınar’daki direniş, ülkemizi haksız şekilde işgale kalkanlara karşı gösterilen cesaret hiçbir zaman unutulmadı.Tarihimizde altın harflerle yerini aldı. Bu ismi taşıyan üniversitede sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Toplumun geleceği eğitim-öğretimle bağlantılıdır. Kurumlarımızın yapacağı eğitimin büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Bir millet eğitimini ihmal ederse, ileride sorunlarla karşılaşır. Ekonomik sorunlar çözülebilir, terörle mücadele edilebilir, ama eğitim olmazsa olmazımızdır. Güçlü Türkiye’den bahsediyoruz. Türkiye’nin şanlı tarihinden bahsediyoruz. Dumlupınar’dayız. Bu nedenle, geleceğe bakarken hepsinden ilham almalı ve ders çıkarmalıyız. Sevgili gençler, bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin senatosunun aldığı karar uyarınca Türkiye’nin uluslararası arenada hak ettiği yeri ve saygınlığı kazanması yolunda samimiyet, cesaret ve üstün gayretlerle çalışan asker, siyaset ve diplomasi insanı olarak ulusal, bölgesel ve küresel barışa katkılarını, Türk Savunma Sanayiinin geliştirilmesine yönelik özverili çalışmalarını ve Ülkemizin ulusal çıkarlarının gözetilmesindeki fedakârlıklarını dikkate alınarak fahri doktora unvanına layık bulduğu Hulusi Akar için hazırlanan belge, Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal tarafından Akar’a sunuldu.