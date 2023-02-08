Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın yönetimindeki Giysibank’ın depolarında bulunan kışlık giyim eşyaları ve battaniyeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kütahya Valiliğine teslim etti. DPÜ, deprem bölgesine 100’ün üstünde koli içinde giyim eşyası ve battaniye gönderdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın yönetimindeki Giysibank’ın depolarında bulunan kışlık giyim eşyaları ve battaniyeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kütahya Valiliğine teslim etti. DPÜ, deprem bölgesine 100’ün üstünde koli içinde giyim eşyası ve battaniye gönderdi.

Yardım çalışmalarını yakından izleyen Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, "Belki son yüzyılın en büyük bir acısını felaketini yaşıyoruz, milletimiz sağ olsun. Dayanışmayla el ele vererek bu musibeti, felaketi atlatacağız. Dua edelim. Rabbim, bize bir daha büyük felaketler göstermesin; Gücümüzün takatimizin üstünde yük koymasın, bu felaketlerden ders almayı bizlere nasip etsin. Burada bize düşen görevleri yerine getirmemiz lazım. DPÜ olarak AKUK ekibimiz yaklaşık 25 kişi, iki araç ve malzemelerle birlikte Hatay’a gittiler, AFAD, ekibimizle koordineli şekilde çalışıyorlar. 10 il, büyük bir coğrafya, çok büyük bir yıkım var. Milletimiz güçlüdür, devletimiz güçlüdür, insanımız yardımseverdir. İnşallah bu özelliklerimizle biz bu acıyı, felaketi daha hafif atlatmayı umuyoruz. Dün senatomuz toplandı, ilgili kararları aldı. Tüm senato üyesi arkadaşlarım, fakülte dekanlarımız, MYO müdürlerimiz kendi birimlerinde hem ayni hem nakdi yardımları toplamak için gayret ediyor.Öncelikle hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz. 10 ildeki öğrencilerimizi tespit çalışmalarımız devam ediyor. Onlara ulaşıyoruz, ihtiyaçlarını soruyoruz, Kütahya’ya gelmek isteyen depremzedelere yurtlarımızı, misafirhanelerimizi açacağız. Bununla birlikte ayni ve nakdi yardımlarımızı yapacağız. Herkes elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Bugün de SKS ve birimlerimizde toplanan daha acil olan kışlık malzemeleri göndereceğiz. Daha sonra da bu yardımlar devam edecek. Milletimizin başı sağ olsun diyorum, millet olmak böyle zamanlarda belli olur. Böyle zamanlarda fedakârlık yapmayacağız da ne zaman yapacağız? Şimdi yapılacak fedakârlığın, yardımın çok büyük faydası var. İnşallah ülke olarak Kütahya olarak 10 ilin yanındayız. Bu yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.