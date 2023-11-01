Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dağcılık Topluluğu tarafından Bursa Uludağ bölgesinde 100. Yıl Anma Tırmanışı gerçekleştirildi.

DPÜ Dağcılık Topluluğu Bursa Uludağ bölgesinde 28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında 29 Ekim 100. Yıl Anma Tırmanış faaliyeti için sporcular 28 Ekim Cumartesi günü saat 09.45’te Kütahya’dan yola çıktı. Öğlene doğru Bursa’ya varıldı, alışveriş merkezine geçilip tırmanış için gerekli olan ekipman eksikleri tamamlandı. Tırmanış günü sabah saat 06.00’da kalkılıp kahvaltının ardından yola çıkıldı. Saat 07.15’te buluşma noktasına varıldı ve otobüsle rotanın başlangıcı olan Büyükdeliler köyüne gidildi. Saat 08.45’te yürüyüş başladı. Bin 276 metre rakımdan 2 bin 543 metre rakıma kadar yaklaşık 5 saatlik tırmanışın ardından saat 14.00 sularında zirveye ulaşıldı. Zirvede Türk Bayrağı eşliğinde saygı duruşu ardından İstiklal Marşı söylendi. 45 dakikalık molanın ardından farklı bir rota takip edilerek inişe geçildi. Toplam 15,47 kilometre yürüyüşün ardından Oteller Bölgesinde tırmanış faaliyeti bitirildi.