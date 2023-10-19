Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi’nin Kariyer Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘Üniversiteyi Kazandık peki ya şimdi?’ başlıklı seminer, Öğr. Gör. Dr. Kudret Armağan’ın katılımıyla Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Danışmanı Doç. Dr. Erdal Aday ile öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Kariyer ve Mezun Merkezinin Koordinatörü Öğr. Gör. Bahar Yolvermez’in üstlendiği etkinlikte Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Kudret Armağan, üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin anlatımlarda bulundu ve çözüm önerilerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin sonunda Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından Öğr. Gör. Kudret Armağan’a teşekkür belgesi sunuldu.