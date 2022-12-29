Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Üniversiteler arası ÜniLig Hentbol Bölgesel Lig karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Üniversiteler arası ÜniLig Hentbol Bölgesel Lig karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

DPÜ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen karşılaşmalarda kadınlar grubunda, Kütahya Dumlupınar, Ege, Eskişehir Osmangazi, Çanakkale 18 Mart, Trakya ve Bursa Uludağ üniversiteleri, erkeklerde ise Eskişehir Osmangazi, Çanakkale 18 Mart, Trakya, Ege, Yalova, Kocaeli ve Bolu Abant İzzet Baysal üniversiteleri katıldı. 5 gün süren karşılaşmalarda kadınlarda ilk üç sırayı Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Ege Üniversitesi elde etti. Erkeklerde ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ilk üç sırayı alan takımlar oldular. Karşılaşmalarda ilk ikiye giren üniversiteler önümüzdeki aylarda yapılacak olan Süper Lig’e yükselme karşılaşmalarına katılmaya hak kazandılar.

Turnuvanın ardından düzenlenen kupa törenine katılan ve sporculara madalyalarını dağıtan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, yaptığı açıklamada, karşılaşmalara katılan üniversite öğrencilerine hayatları boyunca spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu, karşılaşmalarda görev yapan üniversite personeline de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık Kültür Spor Başkanlığından (DPÜ SKS) yapılan açıklamada, turnuvaya katılan takımların antrenör ve yöneticilerinin Prof. Dr. Kazım Uysal’a, DPÜ SKS Başkanı İbrahim Gürer ve Spor Şube Sorumlusu Ali Akyol’a ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şentürk’e, turnuvada görev yapan üniversite personeline ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkür ve minnetlerini sunduğu bildirildi.