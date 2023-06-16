Kütahya Uluslararası Projeler Zirvesi, “Kütahya’nın Uluslararası Proje Paydaşları Bir Araya Geliyor” başlığıyla Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfi’sinde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Türkiye’de proje kültürü maalesef oluşmadı”

Zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’de proje kültürünün henüz oluşmadığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Bu sadece Kütahya için değil ülkemiz için bir eksikliktir. Oysa bu kültürün oluşmasına öncülük edecek yerler üniversitelerdir. Kütahya’ya bizim öncülük etmemiz lazım. Bu sebeple bu proje zirvesini gerçekleştiriyoruz. Umarım çok verimli olacak. Kütahya’da bir proje kültürü oluşturmak istiyoruz. Hem diğer kurumların tecrübelerinden yararlanmak hem de kendi tecrübelerimizi diğer kurumlara aktarmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunu devam ettirmek arzu ediyoruz. Kütahya’ya daha fazla uluslararası proje kazandırmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Rektör Uysal’ın ardından söz alan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz,” Zafer Kalkınma Ajansı olarak biz ülkemizin kalkınma hedefleri çerçevesinde 2010 yılından bu yana çalışmalar yürütmekteyiz. Geçtiğimiz 13 yıllık süreçte gerek ajansın gerek ulusal ve uluslararası projelerle bölgemizi ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduk. Kurulduğumuzdan bu yana destek programları çerçevesinde büyük bir kaynak aktarımı gerçekleştirdik. İş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından bugün gerçekleştirilen zirvenin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tür çalışmaların her yıl kendini katlayarak devam etmesinin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Zirvenin tüm katılımcılar için faydalı geçmesini ümit ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı zirvede yaptığı konuşmada,” Tüm kurumların uluslararası proje deneyimlerini paylaşacağı bu zirvede yeni iş birliklerinin kurulmasını diliyorum. Çok değerli projeler geliştirdiğimiz dolu dolu 4 yıl geçirdik. Kütahya Belediye tüm kurumlarla projeler yürütmek için her daim iş birliğine açıktır. Vatandaşımızdan gelen her türlü talebe kulak veriyoruz. Şehrimize değer katacak projelerimizi kamuoyuyla paylaşarak gerçekleştirmeye çalıştık. Bizimle birlikte çalışan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iş birliklerimiz de devam edecektir. Hedeflediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız bir Kütahya olmasını temenni ediyoruz. Zirvenin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Zirvenin Kütahya’ya hayırlı olmasını dileyen Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, “ Bu zirveyi düzenleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Kâzım Uysal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğr. Gör. Mustafa Kemal Şen moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikle Kütahya Valiliği görevlisi Uzman Esra Kaya, Kütahya Belediyesi görevlisi Şerife Acar ve Doç. Dr. Muhammed Yunus Şişman konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar kendi kurumlarının da yaptığı proje işlerinden de bahsettikten sonra sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiler ve gelen soruları cevaplandırdılar.