Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesinin düzenlediği “Ruh Sağlığı ve Din Uluslararası İlahiyat Disiplinleri” konulu sempozyum sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesinin düzenlediği “Ruh Sağlığı ve Din Uluslararası İlahiyat Disiplinleri” konulu sempozyum sona erdi.

İslami İlimler Fakültesinin (DPÜ İİF) yönetiminde üç gün süren ve beşi yurt dışından olmak üzere 59 üniversiteden 69 bilim insanının ikisi Arapça olmak üzere 61 bildiri ile katılım gösterdiği çevrim içi etkinlik, sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı olan akademisyen Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan ile Onursal Başkanlar DPÜ İİF Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yer aldı.

Üç güne yayılan ve eş zamanlı oturumlarla tamamlanan kongrede ruh sağlığı, din, felsefe, psikoloji, tarih, sanat, mantık, sosyoloji ve tasavvuf alanlarındaki güncel konular ve yeni gelişmeler hakkında önemli bilgiler verilen çok disiplinli sunumlar gerçekleştirildi.

Kongre, üçünü ve son gününde İslami İlimler Fakültesinin Fuaye Alanı’nda düzenlenen kapanış oturumu ile sona erdi.