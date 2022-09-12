Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının öncülüğünde Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerinin iş birliği ile Uluslararası Dumlupınar Fen ve Matematik Kongresi (IDUSMAC 2022) çevrim içi olarak düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının öncülüğünde Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerinin iş birliği ile Uluslararası Dumlupınar Fen ve Matematik Kongresi (IDUSMAC 2022) çevrim içi olarak düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı öncülüğünde Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerinin iş birliği ile gerçekleştirilen ve üç gün süren etkinliğe farklı ülkelerden 340 bilim insanı toplamda 168 sözlü bildiri ile katılım gösterdi.

Çevrim içi düzenlenen etkinlik, Kongre Onursal Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kongre Başkanı olan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Manisa ve katılımcıların yer aldığı açılış programı ile başladı.

Açılış programında ilk sözü alan Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, etkinliğin önemi, düzenlenme süreci ve katkılar sunan kişi ve birimlerden söz etti.

Prof. Dr. Kasımoğulları’nın ardından konuşan Rektör Kazım Uysal, temel bilimlerin önemi, fakültenin ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve kongrenin bilim dünyasına sunacağı katkıya ilişkin görüşlerini aktardı.

Eş zamanlı 4 ayrı oturum programıyla tamamlanan kongrede, biyoloji, fizik, kimya ve matematik alanlarındaki güncel konular ve yeni gelişmeler hakkında önemli bilgiler verilen sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunumlar arasında farklı ülkelerden alanında yetkin 14 davetli konuşmacının sunumları da yer aldı.

Kongre, Prof. Dr. Kaan Manisa’nın kapanış ve değerlendirme konuşması ile sona erdi.