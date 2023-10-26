Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Büyükelçi Ömer Faruk Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye-Afrika İlişkileri” başlıklı konferans düzenlendi.

İİBF Amfi-2’de Siyasal İlişkiler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Ömer Faruk Doğan’ın yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Arif Kolay, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Afrika’nın konumu, şu ana kadar yaşadığı sorunlar, Afrika’daki para biriminin değeri, Türkiye-Afrika ilişkileri, Türkiye’nin Afrika’ya yaptığı ihracat, Afrika ile olan kültürel ilişkiler konularında öğrencilere bilgiler verdi.

Etkinliğin son bölümünde öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Büyükelçi Doğan’a, günün anısına Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç tarafından hediye takdimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye - Afrika İlişkileri” başlıklı konferanstan önce Büyükelçi Ömer Faruk Doğan’ı makamında ağırladı. Sohbet şeklinde geçen görüşmede karşılıklı iyi dilekler sunuldu. Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Büyükelçi Doğan’a günün anısına bir hediye sundu ve konferansta başarılar diledi.