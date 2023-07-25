Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ KAMER) tarafından üniversitede “Mezun Buluşmaları” etkinliği düzenlendi.

Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahmurat Arık ve Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. A. Sinan Kılıçoğulları, DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Engelsiz Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç, DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, personel ve mezunlar katıldı.

İİBF Amfi-2’de yapılan etkinlikte ilk konuşmayı yapan Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, "Bu organizasyonu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ailesinin ne kadar büyük olduğunu bilerek düzenledik. 1992’den bugüne kadar çok sayıda mezun verdik, 200 bine doğru gidiyoruz. Sizlerin bu etkinliğe katılımı da ailemizin ne kadar büyük olduğunu kanıtlar nitelikte. Uzak mesafelerden gelip bugün aramızda olan mezunlarımızın olduğunu biliyorum. Bugün burada olan ve etkinliğimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“DPÜ’deki gelişmeler rakamlara da yansıyor”

Etkinlikte yaptığı konuşmada DPÜ’deki gelişmelerin rakamlara da yansıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kurumlar sahip çıkıldığı ölçüde güçlü olur. Bizler de Kütahya Dumlupınar Üniversitesini güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve sizin de uzak yollardan gelip bugün bizim bu çabamıza destek vermeniz çok önemli. Sizlerin de destekleriyle üniversitemizi el ele daha iyi noktalara getireceğimize yürekten inanıyorum. Üniversite denince akla önce “Eğitim veren kurum” gelir. Biz burada bilgiyi üreten öğrencileri yetiştirirken bir yandan da sanat ve sporla uğraşan öğrenciler yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu çabalarımız rakamlara da yansıyor. Akademik anlamda akademisyenlerimizin makale, atıf sayıları artıyor. Spor alanında geçen yıl 30 madalya kazandık. Sanat alanında onlarca etkinlik düzenledik. Pek çok organizasyonda başarı kazandık. İki ayrı müzeye sahip olan bir üniversite hâline geldik. Yerleşkemiz, GreenMetrics sıralamasında dünyada ilk 300’e girmiş durumda” dedi.

"DPÜ sosyal hayata dokunan projelerde yer alan bir üniversite"

DPÜ’nün sosyal hayata dokunan projelerde yer alan bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Uysal,” Son yıllarda sosyal hayata dokunan SOGEP projeleri aldık ve çalışmalarımızı tamamladık. Glütensiz Mutfak ile Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor ve Engeller Kalkıyor projeleri ile bir sebepten dezavantajlı kişilerin yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Toplum sağlığına katkı sunacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz yakında Fitokimya ve Kozmetik Enstitüsü’ne dönüşecek. AB ülkeleri ile ortak projeler ve değişim programlarında en çok yer alan üniversiteler arasına girdik. Umarım gelecek yıllarda daha geniş katılımlarla bu etkinliği yeniden düzenleriz. Bu etkinlik bir milat olsun ve hep birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için nice önemli çalışmalar yapmanın hayalini kuralım ve hem kalbi hem de fiili olarak bu hedefe, bu kızılelmaya doğru ilerleyelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlanan yerleşke gezisinde mezunlar, Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve özellikle eğitim aldıkları binaları ziyaret ederek hem öğrenci oldukları günleri hatırladılar hem de hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Müzik şöleni ve yemek için Bedesten’de buluşan mezunlara burada etkinlik sponsorları tarafından hediyeleri sunuldu.