Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 8DPÜ9, Medya Akademisi Derneğinin Üniversite ve Radyo Dumlupınar iş birliğinde gerçekleştirilen “Medya Buluşmaları” etkinliğinin Kütahya ayağına ev sahipliği yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 8DPÜ9, Medya Akademisi Derneğinin Üniversite ve Radyo Dumlupınar iş birliğinde gerçekleştirilen “Medya Buluşmaları” etkinliğinin Kütahya ayağına ev sahipliği yaptı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde DPÜ, Radyo Dumlupınar ve Medya Akademisi Derneği (MAKDER) düzenlenen etkinliğin konferans bölümüne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, DPÜ GSF Dekan Yardımcıları Doç. Eren Evin Kılıçkaya, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kuzucanlı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen akademisyen Öğr. Gör. Dr. Abdi Erkal’ın katılımcıları selamladığı konuşmasının ardından ilk sözü alan MAKDER Genel Başkanı Selçuk Taşdemir, derneğin çalışmalarından söz etti ve öğrencilerle medya çalışanlarını bir araya getirecek yeni çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı etkinliğin konferans bölümü Prof. Dr. Hasan Göçmez’in katılımcılara teşekkür belgeleri ve hediyelerini sunmasının ardından sona erdi. Konferansın ardından konuşmacılardan Selçuk Taşdemir ve moderatör Öğr. Gör. Dr. Abdi Erkal, Radyo Dumlupınar’ın özel yayınına katıldılar.

Fırat İpek ve Berkan Bayram ise Üniversitenin DUSCART Topluluğu’nun atölyesini ziyaret ederek Üniversiteyi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden güneş enerjili araçları üreten öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Konuklar öğrencilerin ürettiği araçlarla yerleşkeş içerisinde kısa bir deneme sürüşü de gerçekleştirdiler.