Kütahyalı girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bir konferans gerçekleştirdi. Kütahya’nın tarihi simülasyonu olarak bilinen KÜTOPYA projesinin konuşulduğu konfenransa Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Levent Mercin dahil akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kütahyalı girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bir konferans gerçekleştirdi. Kütahya’nın tarihi simülasyonu olarak bilinen KÜTOPYA projesinin konuşulduğu konfenransa Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Levent Mercin dahil akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

15 yıllık girişimcilik geçmişi ile konuşmaya başlayan Nazlı, her çağdaki hangi teknolojinin sektörleri nasıl etkilediğine tanık olduğunu ve oyun teknolojileri ile ilgilenme sebeplerini aktardı. Eğitim ve psikoloji kitapları yazarı olarak insan psikolojisi için oyunun bir içgüdü ve ihtiyaç olduğunun tespit edildiğini, dünyada eğitimin dahi oyunla birleştirildiği bir çağa girildiğini, oyun sektörünün pandemide dahi büyüyen bir sektör olduğunu belirtti.

"Kütahya hala korunabilecek durumda"

Kütahya için bu projeyi yapma şansı olan son nesil olduklarını belirten Nazlı, Müderris Bahçesi’ni, Behdi Çayı’nı görmüş ve hala hayatta olan Kütahyalıların görüşleri, yorumları başta olmak üzere tüm Kütahya arşivini bir simülasyon haline getirdiklerini belirtti. Ortaya çıkacak oyun ve çizgi filmler aracılığıyla Kütahya’nın kültürünün şehrimizde benimsenmesini ve önemli bir tarihimiz olduğunun anlaşılmasını umduklarını belirten Nazlı, hiçbir şehrin sahip olmayıp Kütahya’da hala korunabilecek durumda olan değerlerin ortaya çıkarılmasını beklediklerini belirtti.

Projelerinde Kütahya üzerine yazılmış kitapları ve makaleleri de taradıklarını belirten Nazlı’ya projenin Kütahya için önemi açısından Doç. Dr. Pınar Yazkaç söz alarak teşekkür etti. Prof. Dr. Levent Mercin, konuşmasında Ahmet Yakupoğlu’nun Kütahya’ya kattıkları sayesinde böyle bir proje yapacak ilhamı bulduklarını söyleyen Nazlı’ya emekleri ve çabası için teşekkür ederken öğrencilere de böyle projelerin sanatın somut etkileri açısından önemli olduğunu belirtti.