Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi’nin Kariyer Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Kamuda Kariyer” başlıklı seminer, İŞKUR Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin’in katılımıyla İİBF Amfi-2’de gerçekleştirildi.

İİBF Amfi-2’de Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe İŞKUR Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Bahar Yolvermez’in üstlendiği etkinlikte Erdoğan Şahin, kamu sektöründeki kariyer imkanları, sektörün kolay ve zor yanları, İŞKUR’un kamu sektöründeki rolü ve öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin anlatımlarda bulundu ve çözüm önerilerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür tarafından Erdoğan Şahin’e teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.