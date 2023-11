Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Prof. Dr. Levent Eraslan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İsrail-Filistin Savaşında Asimetrik Bir Araç, Sosyal Medya” konulu konferans düzenlendi.

GSF Ahmet Yakupoğlu Salonu’nda, üniversite tarafından düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Eraslan’ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Türk gençlerimiz, etrafınızda ne oluyor ne bitiyor öğrenmesi için bu konferansı düzenledik. Bugün çok değerli bir meslektaşımızı misafir ediyoruz. Sosyal medya konusunda sorun nasıl yansıyor bunu dinleyeceğiz. Dijital dünyada Orta Doğu’da Filistin topraklarında meydana gelen insanlığın vicdanını sızlatan bu savaş medyaya nasıl yansıyor bunu değerli hocamızdan dinleyeceğiz" dedi.

“Telefonlar akıllandıkça algı, propaganda dereceleri de artmakta”

Rektör Kızıltoprak’ın ardından sözlerine başlayan Prof. Dr. Levent Eraslan, “Telefonlar akıllandıkça algı, propaganda dereceleri de artmakta. İlk telefonla tanıştığımızda hiçbir özelliği yoktu. Şimdi ise film çeken telefonlar bile var. Bu cihazlar şu an terör devleti olan İsrail’in, Gazze’deki zulmün aktarılmasına araç oluyor. Dünyada 6 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Büyük bir oranı Yahudilere ait. WhatsApp, Instagram gibi birçok sosyal medya hesapları Yahudilere aittir. Artık tank, top kadar sosyal medya da bir savaş aracı. Sosyal medyadaki görüntüler o kadar etkileyici ki insanlar buna tepki veriyorlar. Orta Doğu’da TikTok uygulaması yoğun bir şekilde kullanılıyor. Taraflar çeşitli algı yöntemleri kullanılıyor. Bir örgütün yaptığını başka bir örgüt yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Yanlış resim yanlış bölge kullanılıyorlar. Atılan füze sayısı, ölü sayısı, kaçırılan insan sayısı o kadar fazla ki, sosyal medyada çok farklı rakamlar söyleniyor. Özellikle Twitter’da Türkiye’ye yönelik birçok hesabın açıldığını görüyoruz. Türk ve Müslüman olarak biz her zaman mazlumun yanındayız. İsrail dijital bir devlet. Bireysel olarak boykotlara katılabiliriz. Bunların ürettiği malları almayabiliriz. Netflix platformunda 20’ye yakın İsrail belgeseli var. Bu belgesellerde Müslümanlar cellat olarak anlatılıyor. Buram buram propaganda kokan belgeseller. Dünyada en az 15 ülkede sosyal medya temelli çeşitli savunma grupları oluşturuldu. Türkiye’de de 1-2 deneme var. Ordu gücü kadar, sosyal medya gücü de önemli. Bilinçli olmalıyız, her önümüze geleni paylaşmamalıyız. Her bilgiyi teyit etmeliyiz. Teyit etmezseniz algı sürecinin malzemesi olursunuz” diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Erarslan konuşmasının ardından gelen soruları yanıtladı. Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Kızıltoprak, Prof. Dr. Eraslan’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.