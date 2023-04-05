Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde Eylül 2023 ve Mayıs 2024 tarihlerinde uluslararası ve ulusal düzeyde iki turizm kongresi düzenlenecek.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin (DPÜ TUBİF) ev sahipliğinde düzenlenecek kongrelerin ilki 22-24 Eylül 2023 tarihinde 12 Ulusal / 7. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresi olacak. “Kentten Kırsala Dönüş” başlığıyla yüz yüze gerçekleştirilecek kongrede bildiri özetleri gönderimi için son tarih 1 Haziran 2023 olarak belirlendi.

İkinci kongre olan 6. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi ise 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye’nin her yerinden turist rehberleri ve gezi severlerin davet edildiği etkinliğin turist rehberliği mesleği, turizm sektöründeki son eğilimler ve turistlerin ihtiyaçları hakkında önemli tartışmaları barındırması bekleniyor. Turistlerin güvenliği, konforu ve memnuniyeti için neler yapılması gerektiğinin ele alınacağı kongrede, turizm sektöründeki yenilikler, başarılı turizm noktaları, turist rehberliği mesleğindeki gelişmeler gibi birçok konuda uzmanlar tarafından sunumlar yapılacaktır. Ayrıca, turist rehberlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve turizm sektöründeki iş birliklerinin güçlendirilmesi de kongrenin konuları arasında yer alacak. Fakülteden yapılan açıklamada, etkinliğe ilişkin detayların turistrehberligikongresi.org adresinde yer aldığı bilgisi verildi

Fakülte yönetiminden Rektör Uysal’a ziyaret

Kongre sürecinin başlamasının ardından çalışmalarını hızlandıran kongre düzenleme kurulu üyesi DPÜ TUBİF yönetimi, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a yaptığı ziyaretle çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör Uysal, yapılan görüşmede turizm alanına yönelik bu iki önemli kongrenin DPÜ bünyesinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, DPÜ’ nün bu etkinliklere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. DPÜ TUBİF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca ise emeği ve desteğinden dolayı üniversite yönetimine, fakülte personeline ve paydaş kurumlarla beraber kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.