Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Kütahya’da ve şehir dışında çeşitli alanlarda iş birliği yaptığı kurumların yöneticileri iftar etkinliğinde bir araya geldi.

İftar etkinliğine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık’ın yanı sıra Kütahya Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir, il protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rektör Prof. Dr. Uysal, "Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ahmet Tekin, Kütahya protokolü ve eşrafından çok kıymetli misafirlerimizle iftar programında birlikte olduk" ifadelerini kullandı.