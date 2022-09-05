Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 28 idari personel için görevde yükselme sınavı düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 28 idari personel için görevde yükselme sınavı düzenlendi.

İİBF Amfi 2’de gerçekleştirilen sınavda çeşitli birimlerde çalışan idari personele, Devlet Memurları, Yükseköğretim, Yükseköğretim Personel ve Harcırah Kanunları ile Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Türkçe Dil Bilgisi Kuralları ve Yazışma ve Dosyalama Usulleri konularından 50 soru yöneltildi.

Toplam 28 personelin katıldığı sınavın sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde Üniversitenin resmi ağ sayfası dpu.edu.tr’den duyurulacak.