Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz’in konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Orta Doğu” başlıklı konferans düzenlendi.

FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, DPÜ tarafından düzenlenen etkinliğe Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz’in yanı sıra Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Arif Kolay, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“100 yıl önce Türk-İslam dünyasında bağımsız bir devlet yoktu”

Konferansta açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Cumhuriyetimizin 100 yılını büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra siyasi sınırlarımızda bir adım geri atmadık. Askeri olarak hiçbir savaşı kaybetmedik. Diplomatik alanında zaferler kazandık. Türkiye her alanda büyümeye devam ediyor. Cumhuriyet sağlam temeller üzerine kurulmuştur. 1974 yılında Kıbrıs’taki Türk’ün yardımına yetiştik. Bu zaferi kazanmasaydık bugünkü Filistin’deki gibi olacaklardı. Bizim bu topraklarda varlığımız 1040 yılında başladı. Biz bu coğrafyada adalet, refah ve saadet sağlamayı amaç edinen atalara sahip olduk. Orta Doğu kadar Balkanlar da bu sorunları yaşadı ve mutlu olamadı. Bizim 100 yılda yaptıklarımızı çevremizdeki ülkeler yapamadıkları için geri kaldı. Cumhuriyet başarıdır, kudrettir derken bir kıyaslama yaparak diyoruz. 100 yıl öncesinde Türk dünyasında ve İslam dünyasında bağımsız hiçbir devlet yoktu. Bugün biz Afganistan ve İran gibi ülkelerden fersah fersah ilerideyiz. Bizim ülkemiz büyük hamleler yaptı. Her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Bu toprakların kıymetini iyi bileceğiz" dedi.

“1. dünya savaşından sonra Orta Doğu’ya gözyaşı hakim oldu”

Konferansta bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz,” Bu cumhuriyeti bize kadar getiren, bu uğurda mücadele eden bütün şehitleri, gazileri minnetle anıyorum. Dünyanın başka coğrafi alanları varken neden Orta Doğu’da kan ve gözyaşı var. Maalesef bu coğrafya böyle. Bu coğrafyada Osmanlı ve İran vardı. İran haricindeki tüm topraklara Osmanlı Devleti hâkimdi. Osmanlı hakimiyetinde iken bu coğrafyada herhangi bir sıkıntı yoktu. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında bu coğrafya parçalandı, bölündü, kan ve gözyaşı hakim oldu" dedi.

Konuşmasının devamında Orta Doğu kavramından bölgenin öneminden söz eden Prof. Dr. Karadeniz, bölgedeki siyasi gelişmelerde Birleşik Krallık’ın uzun yıllardır etkin rol oynadığını kaydetti.

Karadeniz, bu devletin uyguladığı politikalarla Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolları güvenli hale getirdiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Özer Aydın tarafından Prof. Dr. Karadeniz’e günün anısına hediye takdiminde bulundu.