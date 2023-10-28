Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen Çizgi Film ve Animasyon Festivali çok sayıda etkinliğe sahne oldu.

Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, festivale çizdikleri desen ve çizgi karakterlerle aynı kostümleri giyerek katıldı. Çizimlerini sektör temsilcilerine tanıtmak için fakülte binası duvarlarına asan öğrenciler, çok sayıda katılımcıyı ağırlayan festivalde düzenledikleri etkinliklerle dolu dolu üç gün geçirdiler. Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazik Çelik Yılmaz’ın eş güdümünde düzenlenen üç günlük festivalin son gününde öğrenciler tasarladıkları kıyafetlerin hikayesini ve tasarım sürecini diğer katılımcılarla paylaştılar.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, çizgi film ve animasyon sektörünün Türkiye’de hızla büyüdüğünü belirterek, festivale öğrencilerin profesyonel olarak katıldığını ifade etti.

Mercin, “ 2007 yılından bu yana Animasyon Festivallerine tanıklık ediyorum. O günle bugün arasında geçen zamanda çalışmalar arasında o kadar ilerleme var ki, Bu bize ’iyi yoldayız’ duygusu veriyor. Siz değerli öğrencilerimizi en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.