Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin’in konuşmacı olarak katıldığı "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" konulu konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, Türk Dünyası ve Akrabaları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Zeybek, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İstiklal Marşı’nın milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en güçlü yansıması olduğunu belirtti. Kızıltoprak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İstiklal Marşımız, yalnızca bir şiir değil, vatan uğruna yazılmış evrensel bir manifestodur. Büyük şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’un ‘O benim değil, milletimindir’ diyerek yücelttiği o mısralar, Türk milletinin ortak vicdanı olmuştur. ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözü ise ulusal hislerimize dokunarak gönüllerde taht kurmuştur."

"İstiklal Marşı, bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür"

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Nurullah Çetin, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin ruhunu ve Mehmet Akif Ersoy’un millî duruşunu ele aldığı konuşmasında, bu marşın sadece bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğuna dikkat çekti.

"İstiklal Marşımız sadece tarihi değil, evrensel bir metindir. Barındırdığı temel değerler bugüne olduğu kadar geleceğe de hitap etmektedir. ‘İstiklal’, bağımsızlık demektir. Bu kelimenin millî marşımızın adına seçilmesi tesadüf değildir. Biz bu marşla millî bütünlüğümüzü, kültürümüzü ve devletimizi tüm dünyaya duyurduk. Şimdi de değerlerimizi korumak, geliştirmek ve yaşatmak için var olmalıyız."

Konferans kapsamında ayrıca Türkiye - Pakistan Diplomatik İlişkilerinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenen pul sergisinin açılışı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından gerçekleştirildi.