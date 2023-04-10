Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki (DPÜ) akademik birimlerinde akademik yükseltme ve akademik teşvik ödül törenlerinin ikincisi, İktisadi ve İdari Bilimler ile Kütahya Uygulamalı Bilimler fakülteleri için düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Üniversitenin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik yükseltme hakkı kazanan öğretim üyeleri için gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci gününde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi için tören düzenlendi.

“Üniversitemiz günden güne daha iyiye gidiyor”

Törenlerde yaptığı konuşmada, Üniversitenin günden güne daha iyiye gittiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Artık Akademik Teşvik Törenimiz geleneksel hale geldi. Arkadaşlarımızın ne kadar değerli olduğunu burada ifade etmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz günden güne daha ileriye gidiyor. Bu yerleşke içerisinde akademi kuralları geçerli olacak demiştik ve bunu başardık. Akademisyen sayımız her geçen yıl artıyor. DPÜ tarihinde kadro bekleyen sayısının bu kadar az olduğu bir dönem olmadı. Bununla iftihar ediyorum. Sadece akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyesi sayımız değil, aynı zamanda akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim görevlilerimizin başarı puanı ortalaması da artıyor. BAP’a verdiğimiz destekler de gün geçtikçe artıyor. Teknokent’i çok önemsiyoruz. Orada da ciddi bir ivme yakaladık” dedi.

" Yabancı uyruklu öğrenci sayımız 10 bine yaklaştı"

DPÜ’de yabancı uyruklu öğrenci sayısının 10 bine yaklaştığına dikkat çeken Rektör Uysal,” 90’dan fazla ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu da şunu gösteriyor: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası bir üniversitedir. DPÜ tarihinde ilk kez merkezi Brüksel projesi aldı. Türkiye’de geçen yıl üç merkezi Brüksel projesinin iki tanesi DPÜ patentli. İlk defa Teknofest’te birinci olduk. Bu sene de iddialıyız. Geçen sene 33 takımdık, bu sene 50 takıma çıkardık. Takım başına 100 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Eğitimin en iyi modeli öğrencilerimizi sahaya atmak, yarışmalara hazırlamak olduğunu düşünüyorum. İyi olduğumuza inanırsak daha iyisi gelir. Biz iyiyiz, daha da iyi olacağız. Ben bu vesileyle akademik teşvik alan, akademik kadro alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 66, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinden 15 akademisyene akademik teşvik başvurularında elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi sunuldu.