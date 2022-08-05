Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karakuş ve Prof. Dr. Eda Taşçı ile doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Doç. Dr. Banu Özkan, Doç. Dr. Metin Çalık, Doç. Dr. Serpil Akdağlı, Doç. Dr. Metin Baş ve Doç. Dr. Ömer Kasım’ın cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.