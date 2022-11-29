Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Akademide Üç Kuşak, Bilim Kültür ve Sanat” isimli sempozyumun ikincisi tamamlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Akademide Üç Kuşak, Bilim Kültür ve Sanat” isimli sempozyumun ikincisi tamamlandı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sempozyum, 3 gün boyunca 28 oturum şeklinde çevrim içi olarak yapıldı. 16 farklı üniversiteden akademisyenlerin katılım gösterdiği sempozyumda mühendislik, felsefe, din bilimleri, güzel sanatlar, tarih, iktisat, biyoloji, sosyoloji, kamu yönetimi başta olmak üzere pek çok alanda bildiriler sunuldu.

“Sempozyumlar özgün içeriği ve formatı ile dikkat çekti”

Özgün içeriği ve formatı ile dikkat çeken ve Türkiye’de bir ilk olma vasfını taşıyan sempozyumda oturumlar, üçüncü kuşak akademisyen, üçüncü kuşağın danışman hocası olan ikinci kuşak akademisyen ve ikinci kuşağın danışman hocası olan birinci kuşak akademisyenin aynı oturumda buluşmaları şeklinde gerçekleştirildi. İkinci kuşak akademisyenin moderatör olduğu oturumlarda ilk olarak üçüncü kuşak akademisyen hazırladığı bilimsel sunumu yapmakta daha sonra birinci kuşak hocanın bilgisi, tecrübesi ve tavsiyelerinden faydalanmak amacıyla söz kendisine verilerek oturumlar yapıldı.

Temel amacı akademiye emek vermiş, öğrenci yetiştirmiş ve ömrünü bilime adamış bilim insanlarına vefa duygusunu göstermek ve onları bilimsel anlamda hep diri tutmak olan sempozyuma katılan deneyimli eğitimciler, vefanın ve hatırlanmanın ne kadar kıymetli bir fazilet olduğunu vurguladılar ve bu tür etkinliklerin sayılarının artması temennisinde bulundular. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı oturumlara katılan akademisyenler gelecek yıllarda çok daha detaylı ve geniş katılımlı organizyonların gerçekleştirilmesi konusunda görüşlerini dile getirdiler.

“Bu organizasyonu geliştirerek yüz yüze gerçekleştirmek amacındayız”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arif Kolay, ikincisi gerçekleştirilen sempozyum için, bu organizasyonu geliştirerek daha büyük boyutlara taşıyarak yüz yüze gerçekleştirmek amacında olduklarını ifade etti. Düzenlenme amaçlarından birinin de “vefa” konusu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kolay, Cemil Meriç’in “Kıymet bilmeyen milletlerde kıymet yetişmez ve kıymet yetiştirmeyen milletlerin kıymeti olmaz” sözüne atıf yaparak bu duygularla ve inançla hazırlanan sempozyumun kıymetli olduğunu ve verimli geçtiğini söyledi.

“Akademide kuşaklar arası vefa duygusunu geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Etkinliğe ilişkin olarak “Bilimin gelişmesine ve bilginin paylaşılmasına hizmet edeceğine inandığım Akademide Üç Kuşak, Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu’nu Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yapmaktan şahsım ve kurumum adına son derece memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” diyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, bu sempozyum ile bilim insanı ve sanatçılardan teşekkül eden üç farklı kuşağı aynı zaman ve zeminde bir araya getirmeyi ve bilimsel etkileşime vesile olmayı, alanında uzun yıllar çalışmalar yürütmüş tecrübeli bilim insanlarının sempozyum vesilesiyle genç kuşaklara rehberlik etmelerini ve genç kuşakların bilimsel çalışmalara yönlendirilmelerini, akademide kuşaklar arasında vefa duygusunu geliştirmeyi, bilimi ve bilim insanını teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrencisi, 2 bin 300 personeli, 11 fakültesi, 1 yüksekokulu, 27 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 teknokenti ile Türkiye’nin güzide eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Rektör Uysal, DPÜ’nün ilmin ilerlemesi, insanlığın saadeti ve milletimizin refahı için çalışmakta ve her geçen gün daha ileri gitmekte olduğunu ifade etti. Uysal, bir “vefa buluşması” niteliğinde olan Akademide Üç Kuşak, Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu’nun Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenmeye devam edileceğini belirtti.

Sempozyum, kapanış oturumunda yapılan genel değerlendirmeler ve dileklerle sona erdi.