Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Cumhuriyetin 100. Yılına özel 100. Yıl Spor Şenliği düzenledi.

Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen açılış törenine Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Özer Aydın ve Prof. Dr. Çetin Özdilek’in şenliği hazırlayan akademisyen ve öğrencileri tebrik ettiği ve Cumhuriyetin 100. yılını kutladığı konuşmaların ardından öğrencileri gösterileri başladı.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler hazırlanan program çerçevesinde yeteneklerini sergilediler. Şenlikler çerçevesinde öğrenciler plaj voleybolu, ayak tenisi, 3x3 basketbol, tenis, dart, ödüllü bilgi yarışmaları, exergaming (sanal bisiklet), kaleye isabet oyunu, masa tenisi ve bocce dallarında yarışmalara katılarak ilk mücadelesi verdiler.