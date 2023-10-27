Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Mentee ile Mentorluk” isimli proje Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve projede yer alan öğrencilerin katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü projenin KUTSO Genel Merkezi’nde düzenlenen kapanış törenine Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyeleri, KUTSO Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Bahar Yolvermez ile proje çerçevesinde eğitim alan öğrenciler katıldı.

“Öğrenciler mezun olmadan önce iş dünyasında bir deneyim fırsatı yakaladılar”

Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Mentorluk projesi çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, bölümleri ve ilgi alanlarına göre Kütahya iş dünyası ile bir araya getirilmesi hedeflendi. Bu sayede öğrencilerimiz mezun olmadan önce iş dünyasında stajdan da kapsamlı bir deneyim fırsatı yakaladılar. Bu projenin öğrencilerimizin ilgili sektörlerde hedefledikleri kariyer basamaklarına daha kolay ulaşmalarını sağlayacağına inanıyorum. Projedeki ana paydaşımız KUTSO’ya Başkan Esin Güral Argat özelinde teşekkür ediyorum. Projeye katılan paydaş kurumları ve öğrencilerimizi kutluyorum. Söz konusu projenin devamının da geleceğine yürekten inanıyorum" dedi.

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ise, söz konusu projenin Kütahya sanayisine ve DPÜ öğrencilerine olumlu anlamda çok fazla katkısı olduğunu kaydederek, Rektör Kızıltoprak özelinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Mentee ile Mentorluk Projesi”

DPÜ’den 3 fakülte ve 4 Meslek Yüksekokulunun katıldığı ve Kütahya iş dünyasından 17 şirketin paydaş olduğu proje çerçevesinde öğrencilerin Kütahya iş dünyası ile bir araya getirilmesi öngörüldü. Öğrencilere sektörel olarak rehberlik etmenin yanında mesleki deneyimlerin aktarılması bakımından da oldukça önemli olan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Mentee ile Mentorluk” projesiyle ilgili sektördeki değişim, dönüşüm ve kariyer anlamında önemli ipuçlarını öğrencilerin de görmesine imkan tanındı.